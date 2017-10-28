Người mẹ già nuôi bốn con tâm thần: Con gái út chết đuối thảm thương khi bữa cơm nhà vừa mới đủ cá thịt

Xã hội 28/10/2017 11:16

Được các nhà hảo tâm giúp đỡ, bữa cơm của gia đình bà Thạch Thị Sương (85 tuổi) - người bao năm chăm sóc bốn người con mắc bệnh tâm thần - đã có đủ thịt cá. Thế nhưng mới đây người con gái út của bà đã qua đời khi lang thang tìm mẹ.

Mấy ngày gần đây, căn nhà của bà Sương chìm đắm trong không khí tang thương khi con gái út, chị Thạch Thị Tuyết (46 tuổi) đã chết đuối trong lúc lang thang tìm mẹ.

Người mẹ già nuôi bốn con tâm thần: Con gái út chết đuối thảm thương khi bữa cơm nhà vừa mới đủ cá thịt - Ảnh 1
Kể từ khi chị Tuyết qua đời, ngôi nhà nhỏ càng thêm vắng lặng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Trí Thức Trẻ, bà Sương không cầm được nước mắt khi nhắc về đứa con gái tội nghiệp. Bà nói: “Nó bỏ bà mà đi thật rồi, mấy hôm trước nó còn la hét khi đói bụng, bà phải xin cơm cho nó mà giờ đã không còn nữa. Thiếu nó, bà buồn lắm”.

Người mẹ già nuôi bốn con tâm thần: Con gái út chết đuối thảm thương khi bữa cơm nhà vừa mới đủ cá thịt - Ảnh 2
Bà Sương vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo lời kể của bà Sương, chị Tuyết là người con duy nhất có chồng và con. Tuy nhiên, hoàn cảnh của chị cũng không khá hơn là mấy vì chồng của chị cũng bệnh tật liên miên. Chị Tuyết thường xuyên đi lang thang khắp nơi, chỉ khi nào đói bụng mới trở về nhà.

Dù thần trí không tỉnh táo nhưng chị vẫn có thể nhận biết được bà Sương là mẹ của mình. Nói tới đây, bà lại nấc nghẹn: “Hôm rồi, bà còn mong trước khi mình chết đi, mấy mẹ con có được một bữa cơm ngon đầy đủ cá thịt, thế mà giờ con Tuyết đã mất rồi, mấy đứa còn lại lúc tỉnh, lúc dại”.

Người mẹ già nuôi bốn con tâm thần: Con gái út chết đuối thảm thương khi bữa cơm nhà vừa mới đủ cá thịt - Ảnh 3
Trong tương lai, hai người con tâm thần nặng của bà Sương sẽ được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nay càng thêm vắng lặng. Trong ba người còn lại chỉ có người con gái đầu Thạch Thị Răng (58 tuổi) vừa cười với mẹ vừa kể lại chuyện em gái mất. Lâu lâu chị lại khóc mếu máo như một đứa trẻ lên ba khiến những người đến thăm không khỏi nhói lòng.

Người mẹ già nuôi bốn con tâm thần: Con gái út chết đuối thảm thương khi bữa cơm nhà vừa mới đủ cá thịt - Ảnh 4
Ước mơ lớn nhất của bà Sương là các con có thể ăn được bữa cơm có đầy đủ thịt, cá nhưng khi ước mơ thành hiện thực thì người con gái út lại qua đời - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Sau khi hoàn cảnh của bà được các phương tiện truyền thông chia sẻ rộng rãi, đã có rất nhiều mạnh thường quân đến thăm gia đình. Dù vậy, đôi mắt bà vẫn không giấu được nỗi buồn: “Sống đến ngần tuổi này, bà còn biết mong đợi gì hơn khi nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều đến vậy. Chỉ tiếc là con Tuyết không còn nữa, giờ cá thịt, gạo mì đã đủ đầy cả rồi”.

Theo ông Lê Hùng Nhân, sắp tới hai người con tâm thần nặng của bà Sương sẽ được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội để ở.

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