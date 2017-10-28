Mấy ngày gần đây, căn nhà của bà Sương chìm đắm trong không khí tang thương khi con gái út, chị Thạch Thị Tuyết (46 tuổi) đã chết đuối trong lúc lang thang tìm mẹ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Trí Thức Trẻ, bà Sương không cầm được nước mắt khi nhắc về đứa con gái tội nghiệp. Bà nói: “Nó bỏ bà mà đi thật rồi, mấy hôm trước nó còn la hét khi đói bụng, bà phải xin cơm cho nó mà giờ đã không còn nữa. Thiếu nó, bà buồn lắm”.

Theo lời kể của bà Sương, chị Tuyết là người con duy nhất có chồng và con. Tuy nhiên, hoàn cảnh của chị cũng không khá hơn là mấy vì chồng của chị cũng bệnh tật liên miên. Chị Tuyết thường xuyên đi lang thang khắp nơi, chỉ khi nào đói bụng mới trở về nhà.

Dù thần trí không tỉnh táo nhưng chị vẫn có thể nhận biết được bà Sương là mẹ của mình. Nói tới đây, bà lại nấc nghẹn: “Hôm rồi, bà còn mong trước khi mình chết đi, mấy mẹ con có được một bữa cơm ngon đầy đủ cá thịt, thế mà giờ con Tuyết đã mất rồi, mấy đứa còn lại lúc tỉnh, lúc dại”.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nay càng thêm vắng lặng. Trong ba người còn lại chỉ có người con gái đầu Thạch Thị Răng (58 tuổi) vừa cười với mẹ vừa kể lại chuyện em gái mất. Lâu lâu chị lại khóc mếu máo như một đứa trẻ lên ba khiến những người đến thăm không khỏi nhói lòng.

Sau khi hoàn cảnh của bà được các phương tiện truyền thông chia sẻ rộng rãi, đã có rất nhiều mạnh thường quân đến thăm gia đình. Dù vậy, đôi mắt bà vẫn không giấu được nỗi buồn: “Sống đến ngần tuổi này, bà còn biết mong đợi gì hơn khi nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều đến vậy. Chỉ tiếc là con Tuyết không còn nữa, giờ cá thịt, gạo mì đã đủ đầy cả rồi”.

Theo ông Lê Hùng Nhân, sắp tới hai người con tâm thần nặng của bà Sương sẽ được chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội để ở.