Đến khu vực chợ Bình Tân, ấp Bình Tân, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) không ai không biết bà Trần Thị Tư. Mấy chục năm nay, bà một mình tần tảo nuôi ba đứa con bị tâm thần.

Dù căn nhà đông người nhưng lúc nào cũng lạnh ngắt, một mình bà Tư cặm cụi chăm sóc cho ba đứa con ngây dại từ việc ăn uống cho đến đi vệ sinh. Để có những bữa cơm dù chỉ là chuối chín và muối bọt, bà Tư phải chắt chiu từng cọng lá dừa, cây củi.

Ngoài ra, mỗi ngày bà còn chuyển hai chuyến trấu để kiếm thêm tiền nuôi con. Mỗi chuyến như vậy, bà chỉ lời được khoảng 10.000 đồng. Thế nhưng, để những đứa con bệnh tật có cơm ăn, bà vẫn bất chấp nắng mưa mang giao cho khách hàng.

Cách đây ít tháng, vì mắt mờ tay yếu bà làm đổ nước sôi lên cánh tay của mình. Đến nay vết thương vẫn chưa lành khiến bà đau nhức mỗi đêm. Thế nhưng bà vẫn phải gượng dậy để tiếp tục công việc để mưu sinh.

Trong chương trình Kết nối miền Tây, bà nghẹn ngào kể về những đứa con của mình: “Hiểu, hiểu mà kẹt cái không biết nói, trả lời gì hết. Nó còn quánh tôi nữa, mình là mẹ mình đâu có đánh lại nó. Trời ơi, cảnh thấy cũng khổ lắm mà phải thương. Sinh nó ra từ lúc nhỏ bằng bắp chuối nuôi tới lớn mình bỏ đâu có đành. Tôi thà tôi thành cục đất tới đâu thì tới chứ không bỏ nó. Mẹ con đùm bọc nhau là đủ, mặc dù cực nhưng vui”.

Dù phải ăn cơm với muối trắng nhưng người mẹ vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên những đứa con của mình. Thế nhưng ở tuổi 82, bà cũng cần được chăm sóc, nghỉ ngơi. Mỗi ngày trôi qua, sức khỏe bà ngày càng yếu. Trải qua mấy mươi năm bươn chải, giờ đây bà chỉ biết sống tạm bợ qua ngày, cố gắng chăm sóc những đứa con thiệt thòi cho đến cuối đời.

Cuộc sống của mẹ con bà Tư giờ đây rất cần những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Quý độc giả, mạnh thường quân muốn giúp đỡ gia đình bà Tư xin liên hệ:

Bà Trần Thị Tư: số nhà 197, ấp Bình Tân, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

SĐT: 0909 596 981