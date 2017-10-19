Cụ bà 85 tuổi xin từng bữa ăn nuôi 4 con tâm thần vừa nhập viện vì bạo bệnh: 'Bà sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc'

Xã hội 19/10/2017 09:58

Sinh 4 người con đều mắc bệnh tâm thần, những ngày tháng cuối đời cụ bà 85 tuổi phải lầm lũi đi khắp xóm để xin từng bữa ăn về cho các con. Vừa nhập viện vì chứng cao huyết áp, bà vẫn đau đáu lo cho 4 người con khờ khạo như đứa trẻ ở nhà không ai chăm sóc.

Bà Thạch Thị Sương, 85 tuổi, trú tại ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đang được điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Ngang. Sau 3 ngày nhập viện và được các bác sĩ tận tình điều trị, sức khỏe của bà đã dần hồi phục.

Cụ bà 85 tuổi xin từng bữa ăn nuôi 4 con tâm thần vừa nhập viện vì bạo bệnh: 'Bà sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc' - Ảnh 1
Bà Sương nhập viện vì chứng cao huyết áp - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Bác sĩ tại đây cho biết, ngày 16/10, bà Sương nhập viện do tăng huyết áp, viêm dạ dày nặng, nôn mửa và sức khỏe khá yếu.

Nằm trên giường bệnh, bà Sương nơm nớp lo cho các con ở nhà: “Bà đi vào đây mấy hôm rồi, lòng cứ thấp thỏm không yên muốn về nhà, không biết mấy đứa con có cơm mà ăn không. Tụi nó có đứa nào biết nấu cơm đâu, đến tên mình, mẹ mình còn nhận không ra cơ mà”.

Hoàn cảnh của bà Sương vô cùng khó khăn. Từ nhỏ bà đã sống trong cảnh nghèo khó, đến lúc lập gia đình thì chồng mất sớm, để lại 4 đứa con thơ đều mắc chứng tâm thần, đầu óc mụ mị một mình bà chăm sóc. Mỗi ngày, việc ăn uống, sinh hoạt của 4 người con khờ khạo đều do chính tay bà chăm lo.

“Lúc còn khỏe thì bà làm mướn, giờ già cả rồi sống nương tựa tình thương của bà con hàng xóm, ai cho gì thì ăn nấy, hôm nào có gạo thì nấu cơm cho mấy đứa con. Tụi nó có tâm thần cũng là con của bà, đâu thể nào bỏ được. Bà sợ lắm, sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc. Bà ước có một bữa cơm ngon có thịt cá để 5 mẹ con cùng ăn rồi có chết thì chết cùng nhau” – người mẹ già nói trong nước mắt.

Cụ bà 85 tuổi xin từng bữa ăn nuôi 4 con tâm thần vừa nhập viện vì bạo bệnh: 'Bà sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc' - Ảnh 2
Cả 4 người con đều không thể đến chăm sóc, bà Sương nương nhờ vào bà con lối xóm - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, ông Lê Hùng Nhân – Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho hay, hoàn cảnh của bà Sương rất khó khăn. Sau khi nghe tin bà nhập viện, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, giúp đỡ phần nào.

“Gia đình bà Sương là một trong những hộ nghèo nhất xã Long Sơn, dù được trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng vẫn không đủ để bà cùng 4 người con tâm thần của mình sinh sống. Từ khi hoàn cảnh của gia đình bà được đăng lên báo chí đã có 7 triệu đồng được chuyển đến để hỗ trợ bà. Hiện tại, tình hình sức khỏe của bà đã khá ổn định, hi vọng bà sẽ sớm quay về với các con của mình” – ông Nhân nói.

Vắng cụ Sương, 4 đứa con khờ khạo như những đứa trẻ mong ngóng mẹ về. Chị Thạch Thị Răng, con gái lớn của bà Sương dù đã 58 tuổi nhưng vẫn ngờ nghệch như đứa trẻ, nói: “Em nhớ mẹ lắm, thương mẹ đến chết mới thôi”. Người con gái thứ hai là chị Rạ cứ luôn miệng la hét, đập phá đồ đạc trong nhà chẳng hề hay biết mẹ vắng nhà. 

Cụ bà 85 tuổi xin từng bữa ăn nuôi 4 con tâm thần vừa nhập viện vì bạo bệnh: 'Bà sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc' - Ảnh 3
Chị Răng (áo xám) là con gái lớn của bà Sương - Ảnh: Internet

Cụ bà 85 tuổi xin từng bữa ăn nuôi 4 con tâm thần vừa nhập viện vì bạo bệnh: 'Bà sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc' - Ảnh 4
Chị Rạ, người con thứ hai của cụ Sương luôn miệng la hét - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cụ bà 85 tuổi xin từng bữa ăn nuôi 4 con tâm thần vừa nhập viện vì bạo bệnh: 'Bà sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc' - Ảnh 5
Anh Thạch Chông, con trai duy nhất của bà Sương ít nói, suốt ngày chỉ ngồi yên trong nhà - Ảnh: Internet

Cụ bà 85 tuổi xin từng bữa ăn nuôi 4 con tâm thần vừa nhập viện vì bạo bệnh: 'Bà sợ mình chết đi tụi nó không ai chăm sóc' - Ảnh 6
Chị Tuyết, em gái út lúc nào cũng cười nói như đứa trẻ, thường đi lang thang khắp xóm đến khi đói mới tìm về nhà - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Rơi nước mắt mẹ già 85 tuổi xin từng bữa cơm nuôi 4 người con tâm thần, muốn ăn bữa ngon rồi chết cùng con

Rơi nước mắt mẹ già 85 tuổi xin từng bữa cơm nuôi 4 người con tâm thần, muốn ăn bữa ngon rồi chết cùng con

Sinh ra 4 người con thì cả 4 đều mắc bệnh tâm thần, dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn ngây dại như đứa trẻ khiến cuộc sống của bà Thạch Thị Sương (85 tuổi, ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) chưa lúc nào bớt khổ. Để các con có được cái ăn, người mẹ già phải đi xin từng bữa cơm để sống qua ngày.

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