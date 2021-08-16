Người đàn ông vác ghế tấn công đội tuần tra kiểm soát dịch khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang

Xã hội 16/08/2021 14:01

Sau khi xác nhận thông tin và xem lại toàn bộ clip sự việc, Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan công an xử lý nghiêm trường hợp vi phạm này.

Theo báo Người Lao động, sáng ngày 16/8, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với Công an phường An Hải Bắc để điều tra, xử lý đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch, bị nhắc nhở thì vác ghế tấn công lực lượng công an.

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 ngày 16/8, tại nhà số 840 Ngô Quyền, tổ tuần tra Công an quận Sơn Trà phát hiện ông Nguyễn Văn H. (49 tuổi) ngồi trên vỉa hè nhưng không đeo khẩu trang nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, không những không chấp hành, ông H. còn liên tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

da nang 1
Nguyễn Văn H. dùng ghế tấn công lực lượng Công an làm nhiệm vụ - Ảnh: Công Lý

Theo thông tin của báo Công Lý, chưa dừng lại, khi công an yêu cầu đeo khẩu trang và vào nhà, chấp hành quy định phòng chống dịch thì H. bất ngờ vác ghế lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ. Ngay lập tức, lực lượng công an đã dùng biện pháp khống chế H., đưa về cơ quan Công an phường An Hải Bắc làm việc. Tại đây, H. khai nhận từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích”.

Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường… để phòng chống dịch.

Trốn cách ly để về nhà, nam thanh niên nhảy khỏi tàu hàng từ Đà Nẵng ra Huế rồi gọi bạn gái đến đón

Trốn cách ly để về nhà, nam thanh niên nhảy khỏi tàu hàng từ Đà Nẵng ra Huế rồi gọi bạn gái đến đón

Qua hệ thống camera thông minh, lực lượng chức năng phát hiện và truy vết của nam thanh niên nhảy tàu hàng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn cách ly.

Xem thêm
Từ khóa:   vác ghế đánh lực lượng chức năng tấn công lực lượng kiểm dịch tấn công người thi hành công vụ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 0 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 29 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 52 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 54 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1