Sau khi xác nhận thông tin và xem lại toàn bộ clip sự việc, Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan công an xử lý nghiêm trường hợp vi phạm này.

Theo báo Người Lao động, sáng ngày 16/8, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với Công an phường An Hải Bắc để điều tra, xử lý đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch, bị nhắc nhở thì vác ghế tấn công lực lượng công an.

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 ngày 16/8, tại nhà số 840 Ngô Quyền, tổ tuần tra Công an quận Sơn Trà phát hiện ông Nguyễn Văn H. (49 tuổi) ngồi trên vỉa hè nhưng không đeo khẩu trang nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, không những không chấp hành, ông H. còn liên tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguyễn Văn H. dùng ghế tấn công lực lượng Công an làm nhiệm vụ - Ảnh: Công Lý

Theo thông tin của báo Công Lý, chưa dừng lại, khi công an yêu cầu đeo khẩu trang và vào nhà, chấp hành quy định phòng chống dịch thì H. bất ngờ vác ghế lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ. Ngay lập tức, lực lượng công an đã dùng biện pháp khống chế H., đưa về cơ quan Công an phường An Hải Bắc làm việc. Tại đây, H. khai nhận từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích”.

Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường cách ly với phường… để phòng chống dịch.

