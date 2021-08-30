Người đàn ông loan tin kèm hình ảnh thi thể người chết do mắc Covid-19 gây hoang mang dư luận

Xã hội 30/08/2021 10:35

Tất cả những hình ảnh được C. đăng tải đều không đúng sự thực, gây hoang mang trong nhân dân.

Theo thông tin của báo Người Lao động, ngày 29/8, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Đỗ Văn C. (SN 1980, ngụ thôn Lai Thịnh, xã Tân Khang, huyện Nông Cống) để làm rõ về hành vi đăng tải lên Facebook bài viết và hình ảnh nhiều thi thể người chết do mắc Covid-19 kèm theo chú thích xảy ra ở "Nông Cống quê tôi".

Qua xác minh, tất cả những hình ảnh được C. đăng tải đều không đúng sự thực, gây hoang mang trong nhân dân. Tại cơ quan công an, C. đã thừa nhận đăng tải nội dung vi phạm pháp luật và đã gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Đồng thời, Công an huyện Nông Cống đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt đối với Đỗ Văn C. theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hành vi "Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

covid-19
Đỗ Văn Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, ngày 28/8, Công an huyện Nông Cống cũng phát hiện tài khoản Facebook "T.L" đăng tải thông tin: "Đề nghị truy tố voi người thân co trách nhiệm của cháu bé này" (đề nghị truy tố với người thân có trách nhiệm của cháu bé này), kèm theo thông tin khẳng định cháu bé dưới Sầm Sơn là nguồn gốc làm lây lan dịch Covid-19 ở huyện Nông Cống.

Đây là những thông tin không đúng sự thật, mang tính chất quy chụp về nguồn gốc lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện Nông Cống. Gây hoang mang trong nhân dân. Công an huyện Nông Cống đã vào cuộc xác định đây là tài khoản Facebook của Lê Chí T. (SN 1973; ngụ thôn Tháp Lĩnh, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống).

Hiện, Công an huyện Nông Cống đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

TP.HCM gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video sai sự thật về phòng chống Covid-19, triệu tập các đối tượng tung tin giả gây xôn xao dư luận

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Sở thông tin và Truyền thông TP.HCM đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video trên MXH có nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn.

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