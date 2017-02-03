Người đàn ông chết thảm vì ra ngoài chơi Pokemon Go vào đêm khuya

Xã hội 03/02/2017 15:22

Một người đàn ông 60 tuổi đã bị giết chết bởi bảo vệ của một công viên khi đang ngồi trong xe chơi Pokemon Go, theo Shanghaiist.

Người đàn ông chết thảm vì ra ngoài chơi Pokemon Go vào đêm khuya - Ảnh 1
Ảnh: Shanghaiist

Theo trang này đưa tin, vào tuần trước một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi đã bị bắn chết không rõ nguyên do trong côngt? viên ở phía đông nam bang Virginia (Mỹ) trong khi đang ngồi chơi Pokemon Go trong xe của mình.

Được biết người đàn ông này tên Jiansheng Chen, 60 tuổi, có quốc tịch Trung Quốc, chiếc xe của ông được phát hiện đậu trước một câu lạc bộ đêm. Cảnh sát nghi ngờ trước khi chết, ông đã xảy ra mâu thuẫn với một vài bảo vệ làm việc cho River Walk Chesapeake. Khi hai bên giằng co, một trong hai người bảo vệ đã rút súng bắn vào kính chắn gió phía trước xe của ông Chen. Và ông Chen được phát hiện tử vong ngay sau đó.

Greg Sandler một cảnh sát điều tra của địa phương – người đã thông báo sự việc cho gia đình của ông Chen cho rằng có thể mâu thuẫn của hai bên tăng cao vì khả năng ngôn ngữ hạn chế của ông Chen, nhưng nguyên nhân này không đủ thuyết phục mọi người về động cơ gây án của hai kẻ bảo vệ.

Vị cảnh sát này còn cho biết: “Chúng tôi không thể biết chính xác được những gì đã diễn ra tại hiện trường bỏi những hình ảnh được ghi lại bởi camrera của chiếc xe tải đậu cách đó rất xa”.

Sandler nói rằng ông Chen chơi Pokemon Go vì muốn có mối liên kết với con cháu của mình, hy vọng có thể kéo gần khoảng cách với chúng đặc biệt là cháu trai và cháu gái của mình.

Người đàn ông chết thảm vì ra ngoài chơi Pokemon Go vào đêm khuya - Ảnh 2
Hình ảnh nạn nhân đón sinh nhật lần thứ 60 không lâu trước khi gặp nạn. Ảnh: Shanghaiist

Vào đêm xảy ra tai nạn, sau khi ăn tối và xem chương trình chào năm mới truyền thống của Trung Quốc cùng với gia đình, ông Chen đi ra ngoài để thu thập Pokemon. Vào lúc 22h30 phút, ông đã lái xe của mình đến khu vực tập trung rất nhiều Pokemon cách câu lạc bộ hơn 500m và sự việc đâu lòng đã xảy ra ngay sau đó.

Trong báo cáo của cảnh sát, những người đứng đầu River Walk Community Association đã xác nhận rằng họ đã thuê một công ty an ninh tuần tra khu vực xung quang để bảo vệ an ninh trật tự của nơi này, trong hợp đồng cũng đã ghi rõ là các nhân viên bảo vệ có thể mang theo vũ khí bên mình đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Công ty an ninh này có tên là Citywide Protection Services, nhưng khi cảnh sát tiến hành điều tra thì không tìm được bất cứ thông tin nào của các bảo vệ có nhiệm vụ canh gác câu lạc bộ vào đêm ông Chen bị sát hại.

Hiện nay, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

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