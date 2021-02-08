Người đàn bà 62 tuổi cướp giật dây chuyền của bé 2 tuổi

Xã hội 08/02/2021 14:41

Ngày 8/2, lực lượng chức năng tỉnh An Giang thông tin vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng 62 tuổi để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 8/2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Trang (62 tuổi, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về tội cướp giật tài sản.

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Thấy bé A. ngồi một mình trên xe, đối tượng đã liều lĩnh tiến đến giật dây chuyền - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào sáng ngày 20/1, bà Trang chạy xe máy đến khu vực Chợ bờ kè thị trấn Chợ Mới (tỉnh An Giang) thì bắt gặp bé V.N.A. (2 tuổi). Thấy bé ngồi một mình trên xe, quan sát nạn nhân có đeo dây chuyền vàng (6,4 phân) nên đối tượng đã nhanh chóng đến giật sợi dây chuyền.

Ngay lúc sự việc vừa xảy ra, bà ngoại bé A. đã phát hiện, liền tri hô cùng người dân vây bắt được nghi can giao cho cơ quan công an.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   giật dây chuyền cướp giật tội phạm

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