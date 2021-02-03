Nam thanh niên quay lại hành hung và cướp xe của 'ân nhân' cứu mình

Xã hội 03/02/2021 19:41

Sau vụ xô xát giữa nhóm Thể và nhóm N. thì Thể bị thương. Anh N. là người đã đưa Thể đi sơ cứu. Nhưng Thể đã hành hung và cướp xe của chính “ân nhân” mình.

Trưa 3/2, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an H.Thường Tín (Hà Nội), cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Thể (30 tuổi, trú xã Bích Hòa, H.Thanh Oai, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

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Được anh N. đưa đi sơ cứu nhưng Thể lại 'trả ơn' bằng cách hành hung và cướp xe - Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, sáng 28/1, Thể cùng nhóm bạn ăn uống tại một quán ở xã Hiền Giang (H.Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra xô xát với nhóm bạn của anh Đ.N. (38 tuổi, trú TT.Thường Tín, H.Thường Tín).

Vụ việc xảy ra khiến Thể bị thương ở tay, anh N. chính là người trực tiếp đưa Thể đi khám và sơ cứu.

Sau khi sơ cứu, anh N. lái xe đưa Thể quay về lại quán ăn thì bất ngờ bị Thể đấm vào đầu từ phía sau. Cú đấm khiến anh N. không làm chủ được tay lái và bị ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục đuổi theo để hành hung và cướp xe anh N. rồi chạy về nhà.

Ngay sau đó, Thể đã bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thể đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Thể cho biết động cơ gây thương tích cho anh N. là vì xô xát trước đó giữa 2 nhóm đã khiến đối tượng ấm ức.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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