Theo Công an tỉnh Điện Biên, nghi phạm Lò Văn Luân đã qua cơn nguy kịch, thừa nhận hành vi sát hại con 10 tháng tuổi rồi tự sát.

Liên quan đến vụ việc cha giết con 10 tháng tuổi rồi tự tử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết nghi phạm Lò Văn Luân (SN 1993, trú tại bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và có thể cho lời khai. Bước đầu, Luân đã thừa nhận hành vi sát hại con trai rồi tự sát.

Lò Văn Luân thừa nhận sát hại con trai 10 tháng tuổi - Ảnh: Báo Pháp Luật

Trước khi xảy ra vụ việc, Luân thường hay bị bệnh đau đầu, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày nên đến sáng 15/2, gia đình đã đưa anh ta xuống bệnh viện thăm khám, điều trị.

Kết quả khám bệnh cho thấy Luân bị đau vai gáy với viêm não. Sau đó, gia đình đưa Luân về nhà, đến khoảng 21 giờ 30 tối cùng ngày, cả nhà đang tổ chức ăn lẩu tại nhà ông Lò Văn Ơn (85 tuổi, bố vợ Luân) thì xảy ra bi kịch.

Trong lúc ăn uống, Luân không uống rượu, bé trai 10 tháng tuổi thì nằm ngủ. Sau đó Luân bế con vào nhà tắm, một lúc sau Luân hét lên "Giết con rồi, con chết rồi". Mọi người hoảng hốt chạy vào kiểm tra thì thấy cửa bị khóa trong. Khi phá được cửa vào thì cháu bé đã tử vong, trên cổ có vết cắt. Còn Luân lấy dao cắt tay và đâm vào bụng mình nhiều nhát nhằm tự tử, tuy nhiên được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Khu vực nhà tắm nơi Luân sát hại con trai - Ảnh VOV

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai.

Ở địa phương, vợ chồng Luân không mâu thuẫn hay gây gổ với nhau. Luân là công dân bình thường, lành tính, công việc hàng ngày là hàn xì, xây dựng và làm nông nghiệp, không hút thuốc hay uống rượu chè. Hai vợ chồng kinh tế cũng bình thường, đã ra ở riêng.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm ôm con trai 10 tháng tuổi vào nhà tắm sát hại rồi tự tử bất thành Trước khi ra tay sát hại con trai 10 tháng tuổi, nghi phạm có nhiều biểu hiện bất thường, khóc lóc suốt ngày nên người thân đã đưa đi khám. Đến tối khi về nhà ăn cơm thì xảy ra sự việc đau lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-cha-thua-nhan-sat-hai-con-trai-10-thang-tuoi-trong-nha-tam-roi-tu-tu-316215.html