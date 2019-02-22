Chơi đùa với con trong công viên, cha bị đâm chết vì tưởng bắt cóc trẻ em

Xã hội 22/02/2019 08:09

Chỉ vì lời tri hô vô căn cứ của một phụ nữ bán vé số dạo, Điền đã dùng dao đâm thấu tim người cha, khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều.

Tối 21/2, tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An) đã xảy ra một vụ giết người do nghi ngờ bắt cóc trẻ em khiến dư luận xã hội rúng động. Nạn nhân không ai khác chính là cha ruột của đứa trẻ càng khiến mọi người thêm bàng hoàng, phẫn nộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) đưa con đi dạo tại khu vực công viên thị trấn. Khi hai cha con đang nô đùa trong khu vực cây cảnh, một phụ nữ bán vé số dạo đi ngang qua chưa hiểu chuyện gì đã bất ngờ hô hoán "bắt cóc!".

Nghe tiếng tri hô, một nam thanh niên đang ngồi trong quán nhậu gần đó đã chạy đến chất vấn. Dù anh Bảo đã ra sức giải thích đây là con trai mình, hai cha con đang đi dạo nhưng thanh niên này không tin. Lời qua tiếng lại, hắn ta chạy vào một quán gần đó lấy con dao đâm một nhát thấu tim anh Bảo.

Chơi đùa với con trong công viên, cha bị đâm chết vì tưởng bắt cóc trẻ em - Ảnh 1
Người cha bị đâm chết oan uổng vì bị nhầm là bắt cóc trẻ em - Ảnh: Internet

Người dân lập tức đưa anh Bảo đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa đã bắt giữ đối tượng hung hăng trên. Thanh niên đâm chết anh Bảo được xác định là Nguyễn Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

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