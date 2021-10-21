Bé H. được gia đình tổ chức tang lễ và chôn cất trong ngày 21/10. Vì ở xa, nhiều người thân đã không kịp về nhìn mặt cháu bé lần cuối.

Những ngày qua, vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau 5 ngày mất tích, trưa 20/10, người dân phát hiện thi thể bé trai ở con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m đã thông báo với gia đình và lực lượng chức năng.

Theo Pháp luật và bạn đọc, sáng 21/10, đám tang của bé L.G.H (2 tuổi) được tổ chức tại ngôi nhà nhỏ ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Nhiều hàng xóm đã đến giúp đỡ tổ chức tang lễ, chia buồn với gia đình. Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ.

Anh Đạt - bố cháu bé thẫn thờ người nhìn di ảnh của con, bàn tay cứ nắm chặt vào nhau. Ánh mắt đỏ hoe, đượm buồn sau bao ngày mong mỏi tìm con

Anh Đạt nghẹn ngào khi nói về con: "Bé nó ngoan lắm, dễ ăn dễ nuôi, tối thích ngủ với ông bà nội. Mới sáng nào còn vui đùa với con, mà giờ...". Vì mất mác quá lớn nên vợ anh chồng anh rất đau buồn, vợ anh Đạt cũng không thể ngủ được, cố gắng ăn uống để có sức chăm sóc cho con gái 6 tháng tuổi.

Được biết, đúng 11 giờ, quan tài bé H. được đưa đi an táng tại mảnh đất gần nhà. Nhiều hàng xóm cũng đến chia buồn đưa tiễn H. an nghỉ.

Hình ảnh anh Đạt gục khóc bên cạnh nơi chôn cất con trai gây xúc động mạnh

Nơi an táng bé nằm trong khu vực rừng

Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, anh Đạt cho biết ngoài bé H., vợ chồng anh Đ. còn một bé gái nhỏ mới 6 tháng tuổi phải nhờ người trông giúp. Trong ngày tổ chức tang lễ và chôn cất bé H vì ông bà ngoại ở tận Bình Phước, lại do dịch bệnh nên nhiều người thân không kịp gặp mặt bé lần cuối.

Anh Đ. cũng khẳng định gia đình không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào. Hiện tại, cả gia đình chỉ mong muốn sớm nhận được kết luận từ cơ quan điều tra.

Ảnh: Tổng hợp: Afamily, Pháp luật và Bạn đọc

Vụ tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Đội tìm kiếm từng 20 lần rà soát đoạn suối nơi phát hiện cháu bé 150 người được huy động trong nhiều ngày để tìm kiếm bé trai mất tích, thậm chí từng 20 lần đến khu vực con suối nơi phát hiện thi thể cháu bé.

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