Ngồi trên thuyền vịt giữa sông, cặp đôi thân mật với 'tư thế lạ' khiến người xem ngượng chín mặt

Xã hội 07/11/2018 11:34

Hình ảnh cặp đôi có hành động thân mật quá mức khi ngồi trên thuyền vịt khiến người xem ngán ngẩm.

Mới đây, trong một nhóm kín dành cho giới trẻ có đăng tải hình ảnh một cặp đôi đang "quấn quít" nhau trong tư thế vô cùng nhạy cảm trên chiếc thuyền đạp vịt ở giữa hồ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, những hình ảnh trên đã nhận về hàng ngàn bình luận trong đó hầu hết là những lời lẽ ngán ngẩm, chê bai cặp đôi trẻ tuổi.

Hình ảnh cặp đôi làm chuyện ấy trên xe đạp Vịt giữa sông

'Tư thế lạ' của cặp đôi trên thuyền vịt bị dân mạng chỉ trích - Ảnh: Facebook

Hình ảnh cặp đôi làm chuyện ấy trên xe đạp Vịt giữa sông
Ngoài ra, không ít người tỏ ra lo lắng cho số phận chiếc thuyền vịt - Ảnh: Facebook

"Nơi giới trẻ làm 'chuyện ấy bây giờ phong phú nhỉ. Hết công viên, quá cà phê, quán trà sữa, bệnh viện, rạp chiếu phim bây giờ còn có cả thuyền vịt nữa. Đúng là không còn gì để nói", tài khoản M.T. bình luận.

"Đây là chỗ vui chơi có rất đông trẻ con, tại sao lại hành động thiếu đứng đắn như thế cơ chứ. Những hành vi này đáng lẽ phải xử phạt thật nặng", tài khoảnh Đ.T. bày tỏ.

"Hồi nhỏ mình hay đi chơi đạp vịt lắm, may mà không thấy những hình ảnh vô duyên thế, nếu không chắc...hỏng hết tuổi thơ", tài khoản Y.K. cho biết.

Bên cạnh đó, một số dân mạng còn hài hước cho rằng chẳng may thuyền vịt bị lật, đôi nam nữ kia sẽ được bài học nhớ đời.

"Lỡ con vịt bị mất thăng bằng rồi lật thì sao nhỉ?"; "Con vịt mà bị lật chắc cười xỉu luôn"; "Sợ thủng luôn con vịt quá"; "Cái này phải ngồi hai bên mới cân bằng, cứ nhún nhảy thế này khéo lật thật ấy chứ"; "Tội con vịt dễ sợ"..., dân mạng hài hước cho biết.

Hiện hình ảnh cặp đôi thể hiện "tư thế lạ" trên thuyền vịt vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán cà phê, liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm bị 'ném đá' dữ dội

Đôi nam nữ nằm đè lên nhau trong quán cà phê, liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm bị 'ném đá' dữ dội

Cảnh tượng cặp đôi nằm đè lên nhau, liên tục phát ra những âm thanh nhạy cảm khiến nhiều người chứng kiến đỏ mặt ngượng ngùng.

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