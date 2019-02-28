Nghi vợ ngoại tình, chồng cầm rìu bổ vào đầu 'tình địch' thương tật 42%

Xã hội 28/02/2019 19:46

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, gã chồng vác rìu bổ vào đầu 'tình địch' trọng thương.

Hôm nay (28/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Lâm (SN 1971, trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 11/2018, Lâm nghi ngờ vợ mình là chị Phạm T.T. (SN 1978, cùng trú phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 10 giờ ngày 9/2/2019, người đàn ông này đến nhà Lâm chơi và ngồi nói chuyện với chị T. tại quầy bán trái cây của chị trước cửa nhà.

Nghĩ vợ và nhân tình công khai tình cảm, không xem mình ra gì, Lâm cầm chiếc rìu có lưỡi bằng kim loại bổ 1 nhát trúng vào phần đầu phía sau gáy của "tình địch".

Nạn nhân bất tỉnh và được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tật của người đàn ông trên là 42%. Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Như Lâm đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi vợ ngoại tình, chồng cầm rìu bổ vào đầu 'tình địch' thương tật 42% - Ảnh 1
Nghi can Nguyễn Như Lâm - Ảnh: ANTĐ

Cách đây không lâu, tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) xảy ra một vụ án mạng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc nghi ngờ bạn đời ngoại tình.

Cụ thể, vào trưa 8/2 (tức mùng 4 Tết), Cao Trường Hoàng (36 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh xảy ra mâu thuẫn với vợ hờ là bà Phạm Thị Th. (43 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, TP Trà Vinh).

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hoàng đã dùng dao và kéo đâm nhiều nhát làm bà Th. tử vong. Sau khi gây án, Hoàng đến công an đầu thú.

Hoàng và bà Th. đã chung sống như vợ chồng được một thời gian. Gần đây Hoàng nghi ngờ vợ hờ ngoại tình nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Mâu thuẫn kéo dài đã dẫn đến bi kịch đau lòng.

Chân dung người chồng đâm chết vợ vì nghe đồn vợ mình ngoại tình với tài xế riêng

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Nghe nhiều người bàn tán vợ mình có tình cảm với tài xế riêng, Dân dùng dao đâm vào bụng khiến chị Kỳ bị thương nặng. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

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