Nghi cướp chồng người khác, cô gái trẻ bị cắt tóc, lột quần áo và ném chất thải vào mặt ngay giữa đường

Xã hội 05/08/2019 07:42

Thông tin cô gái trẻ bị đánh ghen giữa đường được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao. Dù chưa biết thực hư nhưng cư dân mạng vẫn bàn tán rôm rả.

Sau khi cơ quan chức năng mạnh tay xử lý các đối tượng liên quan trong những vụ đánh ghen giữa đường, tưởng như "phong trào" này đã dần lắng xuống. Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh một cô gái được cho là bị đánh ghen, lột quần áo, ném chất thải vào người khiến dư luận "dậy sóng".

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái trẻ bị một nhóm người khống chế, hành hung. Chưa hết, cô còn bị một người phụ nữ chửi bới, cắt tóc và lột đồ ngay giữa đường. Dù nạn nhân đã đứng yên chịu trận nhưng có vẻ người phụ nữ vẫn chưa hài lòng. Bà ta tiếp tục lấy chất thải động vật ngay trên đường ném vào người nạn nhân.

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Hình ảnh cô gái trẻ nghi bị đánh ghen giữa đường gây xôn xao - Ảnh: Internet

Thông tin trên các diễn đàn trên Facebook cho biết cô gái trẻ này đã lén lút qua lại với chồng người khác nên bị tìm đến đánh ghen.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ đánh ghen dã man này đã thu hút không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng. Một số người lên tiếng chỉ trích hành vi thô bạo của người phụ nữ. Số khác lại tỏ ra hả hê trước cái kết của “con giáp thứ mười ba”.

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Không chỉ bị cắt tóc, lột quần áo, cô gái còn bị nhóm người ném chất thải vào mặt - Ảnh: Internet

 “Còn trẻ lại xinh xắn mà thích chen chân vào gia đình người khác. Đây chính là bài học để đời cho những kẻ thích làm bồ nhí, thách thức vợ cả”, L.H bức xúc.

“Dù cô gái này có sai thế nào đi nữa cũng không xứng đáng bị đánh đập, đối xử tàn bạo như vậy. Nếu là người phụ nữ thông minh thì nên đánh ghen một cách văn minh chứ đừng dùng đến bạo lực để bản thân vướng vào vòng lao lý”, một bình luận của cư dân mạng.

Dù chưa có thông tin gì thêm nhưng cộng đồng mạng vẫn đang bình luận nhiệt tình về vụ việc.

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