Nghi án nữ sinh cấp 3 sinh con rồi mang bỏ trước cửa nhà dân

Xã hội 13/11/2019 11:17

"Vì cháu còn là học sinh THPT hoàn cảnh gia đình cháu không thể nuôi được con. Vậy kính mong ông, bà, bác, cô, chú nuôi giúp con cho cháu", người mẹ viết thư tay để cạnh bé trai bị bỏ rơi.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một bé trai bị bỏ rơi khiến nhiều người xôn xao. Vụ việc được cho là xảy ra ở Nam Định.

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Bé trai bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

Khi bỏ con lại, mẹ của bé cũng để lại một bức thư tay với nội dung khiến người đọc sửng sốt: "Kính gửi: Các ông bà, bác, cô, chú. Thưa ông, bà, bác, cô, chú.

Cháu sinh năm 2003 không may cháu mang thai và sinh con trai vào lúc 23 giờ ngày 2/11/2019. Vì cháu còn là học sinh THPT hoàn cảnh gia đình cháu không thể nuôi được con. Vậy kính mong ông, bà, bác, cô, chú nuôi giúp con cho cháu. Cháu vô cùng đội ơn".

Theo nội dung bức thư, mẹ của em bé chỉ mới 16 tuổi, đang là học sinh cấp 3. Do không có khả năng nuôi dưỡng nên mới nhờ người khác nuôi dưỡng. 

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Tâm thư của người mẹ được cho là chưa học xong THPT - Ảnh: FB

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, thông tin em bé bị bỏ rơi nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Cũng may là người mẹ đã chọn cách sinh em ra và nhờ người khác nuôi hộ. Mong em được một gia đình tốt nhận nuôi"; "Đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh quá. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với em"; "Giới trẻ cần phải sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ nếu chưa có đủ điều kiện vật chất lẫn tinh thần để nuôi con"; "Mong em sớm có mái nhà của riêng mình"..., dân mạng bình luận.

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