Nghi án mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát đến tử vong rồi bỏ trốn

Xã hội 10/11/2022 09:25

Cách đây nhiều tháng chị B. và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn nên Nghĩa đã bỏ đi nơi khác sinh sống.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 10/11, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã hoàn thành công tác khám nghiệm vụ án mạng chồng giết vợ, xảy ra tại H. Tuy Phong và truy bắt nghi phạm.

Theo Công an Bình Thuận, vụ án mạng xảy ra lúc đêm 9/11 ở thị trấn Liên Hương, H.Tuy Phong (Bình Thuận), nạn nhân là chị Võ Thị B. (23 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị B. đi ăn tối về nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Hữu Nghĩa (27 tuổi) chạy từ ngoài vào, dùng dao đâm nhiều nhát, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi mọi người chạy đến nhà thì chị B. đã tử vong.

Nghi án mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát đến tử vong rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi gây án, Nghĩa ném lại con dao đã gãy làm đôi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Con gái lớn của chị B thấy mẹ bị ba đâm đã gọi điện cho bà ngoại đến cứu mẹ nhưng chị B đã tử vong.

Được biết, chị B. và Nghĩa sống như vợ chồng với nhau và đã có hai con. Cách đây nhiều tháng chị B. và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn nên Nghĩa đã bỏ đi nơi khác sinh sống.

Vài ngày gần đây, Nghĩa tìm về nhà nhưng hai bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dữ dội hơn.

Ngay trong đêm xảy ra án mạng, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra vụ việc.

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