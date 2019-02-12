Hiện Công an huyện Ea Súp đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết liên quan đến cái chết của hai vợ chồng.
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Trưa nay 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ chồng anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980) và chị Phạm Thị Kim Lanh (SN 1984, ngụ thôn 1, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 11/2, hàng xóm sang nhà anh Nghĩa chơi thì phát hiện hai vợ chồng nằm bất động. Chị Lanh bị nhiều vết chém ở vùng đầu còn anh Nghĩa bị đâm sâu ở bụng.
Người dân lập tức đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Lanh đã tử vong từ trước, còn anh Nghĩa do mất quá nhiều máu cũng tử vong sau đó.
Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng lập tức có mặt điều tra xử lý vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh Nghĩa viết. Lá thư có nội dung nhờ người thân chăm sóc 2 con nhỏ, đồng thời căn dặn hai con phải đùm bọc, yêu thương lẫn nhau.
Bước đầu, công an nhận định do mâu thuẫn gia đình nên anh Nghĩa vung dao chém vợ tử vong rồi tự đâm vào bụng mình với mục đích tự sát.
Theo NLĐ, khoảng trước Tết Nguyên Đán, vợ chồng anh Nghĩa xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên chị Lanh đưa con về nhà ngoại ở. Người vợ mới quay về nhà để bán hàng hóa thì xảy ra sự việc đau lòng.
Hiện Công an huyện Ea Súp đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết liên quan đến vụ việc này.