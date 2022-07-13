Nghe tiếng gọi con tim: Hai trai tân cưới hai người đàn bà góa phụ hơn chục tuổi về làm vợ, bất chấp người đời cười chê

Xã hội 13/07/2022 17:22

Dù chuyện tình "lệch đủ đường", nhưng hai chàng thanh niên mới lớn này vẫn bỏ ngoài tai để đến với hai người đàn bà góa chồng.

Câu chuyện chồng kém vợ hàng chục tuổi không còn xa lạ ở Việt Nam. Bởi trong nhiều năm qua, không ít cặp đôi "cô - cháu" thậm chí "bà - cháu" đến với nhau, bất chấp những lời chế giễu từ thiên hạ. Song khiến nhiều người nhớ nhất phải kể đến chuyện tình của hai chàng thanh niên mới lớn, nghe theo tiếng gọi con tim để cưới hai người đàn bà góa chồng về làm vợ.

Chuyện tình "cô - cháu" sau cuộc gọi nhầm

Đang ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, đẹp trai, không thiếu gì gái làng theo đuổi, anh Đức bất ngờ thông báo sẽ lấy người phụ nữ hơn mình 24 tuổi làm vợ. Chuyện tình của họ nhận được không ít lời bàn ra tán vào.

Thế nhưng, mối tình ấy vẫn bền chặt sau 8 năm chung sống. Đó là câu chuyện tình cảm động của vợ chồng anh Nguyễn Công Đức (SN 1991) và chị Ngô Thị Hương (SN 1967) đang sống tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Nghe tiếng gọi con tim: Hai trai tân cưới hai người đàn bà góa phụ hơn chục tuổi về làm vợ, bất chấp người đời cười chê - Ảnh 1
Anh Nguyễn Công Đức kém vợ 24 tuổi. Ảnh: Internet

 

Anh Nguyễn Công Đức sinh ra ở Thái Bình, còn chị Hương ở Thái Nguyên. Anh chị quen nhau trong một lần chị Hương vô tình gọi nhầm vào số điện thoại của anh hồi giữa năm 2012. "Đáng lẽ ra chuyện gọi nhầm là bình thường và có thể kết thúc luôn bằng câu xin lỗi, vì cả hai đều không quen biết nhau. Nhưng, lần đầu tiên nghe giọng nói của vợ, tôi đã có cảm giác rất ấm áp, thân quen. Sau cuộc gọi nhầm đó, tôi thường xuyên chủ động liên lạc để hỏi thăm, nói chuyện với vợ", anh Đức kể lại trong một lần chia sẻ với báo chí.

Để đến được với nhau như ngày hôm nay, chàng trai 9X đã từng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía 2 bên gia đình, bị ngăn cản và cấm đoán suốt mấy năm trời.

Thời điểm đó, cả hai đều rơi vào bế tắc, mệt mỏi nhưng đều động viên nhau cố gắng để gia đình và bạn bè hiểu về tình cảm của hai vợ chồng là xuất phát từ tận đáy lòng.

Sống chung với người phụ nữ xứng tuổi mẹ mình, anh Đức thấy được tính cách thật thà, có lòng bao dung, chân thành và thiệt thòi nhiều về mặt tình cảm. Anh muốn bù đắp cho những thiếu thốn của chị.

"Khi được tiếp xúc và nói chuyện, được nhìn thấy sự chân thành, quan tâm đến gia đình mình và mọi người, nhất là bà ngoại, mẹ và các em trong thời gian mình đi xa đã khiến mình nghĩ rằng, đó có lẽ là người phụ nữ mình cần mà không ai có", anh Đức chia sẻ.

Nghe tiếng gọi con tim: Hai trai tân cưới hai người đàn bà góa phụ hơn chục tuổi về làm vợ, bất chấp người đời cười chê - Ảnh 2
Cả hai vượt qua nhiều rào cản để đến được với nhau. Ảnh: Internet

 

Đầu năm 2020, chị đi bệnh viện khám và phát hiện có tế bào ung thư cổ tử cung. Theo chỉ định của bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng để ngăn sự di căn của tế bào ung thư. Dù nghèo khó, bệnh tật, nhưng anh Đức vẫn không bỏ mặc và luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên vợ. Anh Đức cũng chia sẻ thêm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm sóc cho 4 người con của chị Hương. Hiện tại, 2 con đầu của chị Hương đã kết hôn, 2 người con sau hiện đang ở với vợ chồng anh chị.

Trai tân cưới người phụ nữ góa chồng làm vợ

"Nhân vật chính" được nhắc tới là anh Thò Mí Sình (SN 1997, ngụ Mèo Vạc - Hà Giang) và cô Vừ Thị Vư (SN 1970). Như bao cặp đôi bà cháu khác, hành trình yêu - cưới của cả hai phải đối mặt với không ít khó khăn. Thế nhưng sau tất cả, họ vẫn cùng nhau viết nên "kết" đẹp.

Nghe tiếng gọi con tim: Hai trai tân cưới hai người đàn bà góa phụ hơn chục tuổi về làm vợ, bất chấp người đời cười chê - Ảnh 3
Chân dung bộ đôi "nhân vật chính". Ảnh: Internet

 

Cùng sang Trung Quốc làm thuê, Mí Sình và Thị Vư có duyên gặp gỡ. Trong khi "đàng trai" là trai tân, tuổi đời còn rất trẻ thì "đàng gái" là phụ nữ góa chồng, còn có 4 người con bao gồm 2 trai, 2 gái. Con cả của cô Vư thậm chí còn lớn hơn anh Mí Sình kha khá tuổi.

Ban đầu, Sình không hề có ấn tượng gì với người đàn bà góa chồng lại hơn anh đến 27 tuổi. Song anh luôn tôn trọng và gọi chị Vừ bằng phép xưng hô lịch sự nhất... cô. “Ngày đó, tôi hễ thấy Vừ làm việc gì nặng nhọc là lại gần giúp đỡ. Dần dần cả hai trở nên thân thiết và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi bắt đầu có tình cảm với Vừ và trao trọn trái tim cho cô ấy từ lúc nào chẳng hay”, chàng trai người H’mông tâm sự.

Sình vốn sinh ra trong gia đình có 2 anh em, bốmất từ sớm. Sau đó mẹ anh đi bước nữa, bỏ mặc anh và em trai tự nương tựa lẫn nhau. Đó cũng là lý do khiến chị Vừ yêu thương và thông cảm với bạn trai rất nhiều.

Ngày dắt díu nhau trở lại Việt Nam, họ chỉ tổ chức một lễ hỏi đơn giản mà thôi với sính lễ là 2 con gà. Anh Sình cho hay: "Nhà gái không lấy tiền, không làm đám cưới vì vợ đã một đời chồng rồi".

Như bao cuộc tình lệch tuổi khác, cặp đôi phải đối mặt với bao lời gièm pha, dị nghị từ dân bản. Ai cũng thắc mắc vì sao một chàng trai cao ráo, sáng sủa thế kia lại cưới người hơn tuổi mẹ mình. Nghe được những lời này, Mí Sình chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Người trẻ mình vẫn thích. Nhưng có ai chịu lấy mình đâu. Mình nghèo quá, nhà thì không có, đất bán hết rồi".

Nghe tiếng gọi con tim: Hai trai tân cưới hai người đàn bà góa phụ hơn chục tuổi về làm vợ, bất chấp người đời cười chê - Ảnh 4
Cả hai cùng nhau xây dựng cuộc sống. Ảnh: Internet

 

Chung sống hòa hợp là vậy nhưng Sình vẫn có những trăn trở. Anh luôn đau đáu chuyện sinh một đứa con làm chỗ dựa khi về già. Nhưng chị Vư đã lớn tuổi, không thể sinh con được nữa.

 

Sau hành trình trùng tu nhan sắc tuổi xế chiều, dung mạo 'cô dâu 65 tuổi ở Cao Bằng' hiện tại khiến nhiều người ngã ngửa

Sau hành trình trùng tu nhan sắc tuổi xế chiều, dung mạo 'cô dâu 65 tuổi ở Cao Bằng' hiện tại khiến nhiều người ngã ngửa

Thu Sao chấp nhận đau đớn và giảm tuổi thọ để thực hiện nhiều cuộc trùng tu nhan sắc. Dù ngoại hình có cải thiện, song chị vẫn không thể chiến thắng nổi quy luật thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   góa phụ chuyện tình đũa lệch trai tân yêu góa phụ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?