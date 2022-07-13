Nghe tiếng gọi con tim: Hai trai tân cưới hai người đàn bà góa phụ hơn chục tuổi về làm vợ, bất chấp người đời cười chê

Đang ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, đẹp trai, không thiếu gì gái làng theo đuổi, anh Đức bất ngờ thông báo sẽ lấy người phụ nữ hơn mình 24 tuổi làm vợ. Chuyện tình của họ nhận được không ít lời bàn ra tán vào.

Câu chuyện chồng kém vợ hàng chục tuổi không còn xa lạ ở Việt Nam. Bởi trong nhiều năm qua, không ít cặp đôi "cô - cháu" thậm chí "bà - cháu" đến với nhau, bất chấp những lời chế giễu từ thiên hạ. Song khiến nhiều người nhớ nhất phải kể đến chuyện tình của hai chàng thanh niên mới lớn, nghe theo tiếng gọi con tim để cưới hai người đàn bà góa chồng về làm vợ.

Thế nhưng, mối tình ấy vẫn bền chặt sau 8 năm chung sống. Đó là câu chuyện tình cảm động của vợ chồng anh Nguyễn Công Đức (SN 1991) và chị Ngô Thị Hương (SN 1967) đang sống tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Công Đức sinh ra ở Thái Bình, còn chị Hương ở Thái Nguyên. Anh chị quen nhau trong một lần chị Hương vô tình gọi nhầm vào số điện thoại của anh hồi giữa năm 2012. "Đáng lẽ ra chuyện gọi nhầm là bình thường và có thể kết thúc luôn bằng câu xin lỗi, vì cả hai đều không quen biết nhau. Nhưng, lần đầu tiên nghe giọng nói của vợ, tôi đã có cảm giác rất ấm áp, thân quen. Sau cuộc gọi nhầm đó, tôi thường xuyên chủ động liên lạc để hỏi thăm, nói chuyện với vợ", anh Đức kể lại trong một lần chia sẻ với báo chí.

Để đến được với nhau như ngày hôm nay, chàng trai 9X đã từng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía 2 bên gia đình, bị ngăn cản và cấm đoán suốt mấy năm trời.

Thời điểm đó, cả hai đều rơi vào bế tắc, mệt mỏi nhưng đều động viên nhau cố gắng để gia đình và bạn bè hiểu về tình cảm của hai vợ chồng là xuất phát từ tận đáy lòng.

Sống chung với người phụ nữ xứng tuổi mẹ mình, anh Đức thấy được tính cách thật thà, có lòng bao dung, chân thành và thiệt thòi nhiều về mặt tình cảm. Anh muốn bù đắp cho những thiếu thốn của chị.

"Khi được tiếp xúc và nói chuyện, được nhìn thấy sự chân thành, quan tâm đến gia đình mình và mọi người, nhất là bà ngoại, mẹ và các em trong thời gian mình đi xa đã khiến mình nghĩ rằng, đó có lẽ là người phụ nữ mình cần mà không ai có", anh Đức chia sẻ.

Cả hai vượt qua nhiều rào cản để đến được với nhau. Ảnh: Internet

Đầu năm 2020, chị đi bệnh viện khám và phát hiện có tế bào ung thư cổ tử cung. Theo chỉ định của bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng để ngăn sự di căn của tế bào ung thư. Dù nghèo khó, bệnh tật, nhưng anh Đức vẫn không bỏ mặc và luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên vợ. Anh Đức cũng chia sẻ thêm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm sóc cho 4 người con của chị Hương. Hiện tại, 2 con đầu của chị Hương đã kết hôn, 2 người con sau hiện đang ở với vợ chồng anh chị.

Trai tân cưới người phụ nữ góa chồng làm vợ

"Nhân vật chính" được nhắc tới là anh Thò Mí Sình (SN 1997, ngụ Mèo Vạc - Hà Giang) và cô Vừ Thị Vư (SN 1970). Như bao cặp đôi bà cháu khác, hành trình yêu - cưới của cả hai phải đối mặt với không ít khó khăn. Thế nhưng sau tất cả, họ vẫn cùng nhau viết nên "kết" đẹp.

Chân dung bộ đôi "nhân vật chính". Ảnh: Internet

Cùng sang Trung Quốc làm thuê, Mí Sình và Thị Vư có duyên gặp gỡ. Trong khi "đàng trai" là trai tân, tuổi đời còn rất trẻ thì "đàng gái" là phụ nữ góa chồng, còn có 4 người con bao gồm 2 trai, 2 gái. Con cả của cô Vư thậm chí còn lớn hơn anh Mí Sình kha khá tuổi.

Ban đầu, Sình không hề có ấn tượng gì với người đàn bà góa chồng lại hơn anh đến 27 tuổi. Song anh luôn tôn trọng và gọi chị Vừ bằng phép xưng hô lịch sự nhất... cô. “Ngày đó, tôi hễ thấy Vừ làm việc gì nặng nhọc là lại gần giúp đỡ. Dần dần cả hai trở nên thân thiết và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi bắt đầu có tình cảm với Vừ và trao trọn trái tim cho cô ấy từ lúc nào chẳng hay”, chàng trai người H’mông tâm sự.

Sình vốn sinh ra trong gia đình có 2 anh em, bốmất từ sớm. Sau đó mẹ anh đi bước nữa, bỏ mặc anh và em trai tự nương tựa lẫn nhau. Đó cũng là lý do khiến chị Vừ yêu thương và thông cảm với bạn trai rất nhiều.

Ngày dắt díu nhau trở lại Việt Nam, họ chỉ tổ chức một lễ hỏi đơn giản mà thôi với sính lễ là 2 con gà. Anh Sình cho hay: "Nhà gái không lấy tiền, không làm đám cưới vì vợ đã một đời chồng rồi".

Như bao cuộc tình lệch tuổi khác, cặp đôi phải đối mặt với bao lời gièm pha, dị nghị từ dân bản. Ai cũng thắc mắc vì sao một chàng trai cao ráo, sáng sủa thế kia lại cưới người hơn tuổi mẹ mình. Nghe được những lời này, Mí Sình chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Người trẻ mình vẫn thích. Nhưng có ai chịu lấy mình đâu. Mình nghèo quá, nhà thì không có, đất bán hết rồi".

Cả hai cùng nhau xây dựng cuộc sống. Ảnh: Internet

Chung sống hòa hợp là vậy nhưng Sình vẫn có những trăn trở. Anh luôn đau đáu chuyện sinh một đứa con làm chỗ dựa khi về già. Nhưng chị Vư đã lớn tuổi, không thể sinh con được nữa.