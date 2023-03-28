Nghệ An: Tá hỏa phát hiện bé gái 2 tuổi đuối nước trong ao nhà

Nạn nhân được xác định là cháu T.T.B.H (SN 2021), trú tại xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, chính quyền xã Đồng Văn (Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm làm 1 cháu bé tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu T.T.B.H (SN 2021), trú tại xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Qua điều tra ban đầu, cháu H. cùng 1 người anh và 1 người chị sống cùng ông bà nội do bố mẹ đi làm ăn xa. Vào trưa 27/3, sau giờ nghỉ trưa dậy không thấy cháu H. đâu, ông bà tá hỏa đi tìm. Đến 15h cùng ngày thì mọi người phát hiện thi thể cháu H. nổi trong ao nhà của ông bà nội.

Hiện tại, cháu H. đã được mai táng theo phong tục địa phương. Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã có mặt để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc xảy ra tương tự tại Quảng Ninh, vào khoảng 17h30 ngày 8/2, cháu L.K.Ng (sinh năm 2019), con của anh L.C.Ng (sinh năm 1984) và chị P.H.Tr (sinh năm 1986), cùng với cháu Đ.A.Kh (sinh năm 2019) là con của anh Đ.M.D và chị Ng.T.G, đều có hộ khẩu thường trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh, ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, gia đình không thấy các cháu đâu nên đã đi tìm.

Đến 19 giờ, anh Cao Văn Lệ (sinh năm 1994, sống tại tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện tại bể cá Koi nhà mình có hai cháu bé nằm nổi trên mặt bể cá. Anh Lệ đã vớt hai cháu lên và đưa đi viện cấp cứu. Song do ngạt nước trong thời gian khá lâu, hai cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND phường Cao Xanh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các đoàn thể đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc hỗ trợ, động viên gia đình hai cháu nhỏ.

Qua vụ việc đau lòng này, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần để ý và có biện pháp bảo vệ con em mình an toàn hơn, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

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