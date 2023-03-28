Nghệ An: Tá hỏa phát hiện bé gái 2 tuổi đuối nước trong ao nhà

Xã hội 28/03/2023 11:29

Nạn nhân được xác định là cháu T.T.B.H (SN 2021), trú tại xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, chính quyền xã Đồng Văn (Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm làm 1 cháu bé tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu T.T.B.H (SN 2021), trú tại xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Qua điều tra ban đầu, cháu H. cùng 1 người anh và 1 người chị sống cùng ông bà nội do bố mẹ đi làm ăn xa. Vào trưa 27/3, sau giờ nghỉ trưa dậy không thấy cháu H. đâu, ông bà tá hỏa đi tìm. Đến 15h cùng ngày thì mọi người phát hiện thi thể cháu H. nổi trong ao nhà của ông bà nội.

Hiện tại, cháu H. đã được mai táng theo phong tục địa phương. Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã có mặt để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Nghệ An: Tá hỏa phát hiện bé gái 2 tuổi đuối nước trong ao nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc xảy ra tương tự tại Quảng Ninh, vào khoảng 17h30 ngày 8/2, cháu L.K.Ng (sinh năm 2019), con của anh L.C.Ng (sinh năm 1984) và chị P.H.Tr (sinh năm 1986), cùng với cháu Đ.A.Kh (sinh năm 2019) là con của anh Đ.M.D và chị Ng.T.G, đều có hộ khẩu thường trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh, ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, gia đình không thấy các cháu đâu nên đã đi tìm.

Đến 19 giờ, anh Cao Văn Lệ (sinh năm 1994, sống tại tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện tại bể cá Koi nhà mình có hai cháu bé nằm nổi trên mặt bể cá. Anh Lệ đã vớt hai cháu lên và đưa đi viện cấp cứu. Song do ngạt nước trong thời gian khá lâu, hai cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND phường Cao Xanh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các đoàn thể đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc hỗ trợ, động viên gia đình hai cháu nhỏ.

Qua vụ việc đau lòng này, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần để ý và có biện pháp bảo vệ con em mình an toàn hơn, không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự.

Thót tim giải cứu 2 người trong đám cháy giữa trung tâm Đà Nẵng

Thót tim giải cứu 2 người trong đám cháy giữa trung tâm Đà Nẵng

Phát hiện còn 2 người đang mắc kẹt bên trong, lực lượng chức năng nhanh chóng dùng búa đập tường để tiếp cận, đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 2 tuổi đuối nước trong ao nhà trẻ em đuối nước tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 54 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?