Đây là ca mắc cao tuổi nhất được điều trị khỏi và cho xuất viện tại Nghệ An.

Theo Giadinh.net đưa tin, ngày 12/10, Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đã điều trị khỏi Covid-19 cho cụ bà 105 tuổi và cho xuất viện về nhà. Đây cũng là ca mắc đặc biệt và cao tuổi nhất của bệnh viện.

Cụ H.T.N (105 tuổi) được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt từ ngày 27/9 trong tình trạng biểu hiện bệnh khó thở, giảm ôxy máu với tiền sử bệnh nền viêm phế quản mạn tính, suy tim, thể trạng già yếu.

Các bác sĩ nhận định đây là một ca bệnh tiên lượng nặng, đặc biệt là vấn đề tuổi tác, cần phải tích cực theo sát, điều trị và chăm sóc. Tổ điều trị COVID-19, khoa Vi rút Ký sinh trùng đã nỗ lực tập trung điều trị, chăm sóc cho cụ.

Điều trị khỏi cho cụ bà 105 tuổi mắc COVID-19 ở Nghệ An - Ảnh: Giadinh.net

Sau 8 ngày điều trị, cụ H.T.N đã được ngừng thở oxy, tự thở khí phòng, ngồi dậy và tập đi lại. Đến chiều ngày 11/10, sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân được xác nhận khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện.

Ths Bùi Tiến Hoàn – Phó khoa Vi rút Ký sinh trùng chia sẻ: "Bên cạnh việc điều trị cho bệnh nhân, hàng ngày các y bác sĩ vẫn luôn dành những lời động viên, chia sẻ, nhất quyết không để người bệnh cô độc trong cuộc chiến chống "giặc COVID-19". Việc chữa khỏi những bệnh nhân cao tuổi, giành lại sự sống cho những người bệnh "yếu thế" hơn trong cuộc chiến này là niềm vui, niềm hạnh phúc giúp chúng tôi thêm động lực".

Cùng ngày 11/10, khoa Vi rút ký sinh trùng cho ra viện thêm 3 bệnh nhân đều là những bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi nặng. Sau quá trình điều trị, chức năng hô hấp cải thiện tốt, đã được ngừng thở oxy, bệnh nhân không còn ho, sốt, khó thở. Các bệnh nhân tiếp tục được cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày dưới sự giám sát của y tế cơ sở.

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