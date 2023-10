Hơn 2.000 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do dịch Covid-19

Theo khuyến cáo mới của UNICEF tại Việt Nam, cần chăm sóc thay thế dựa vào gia đình và cộng đồng cho trẻ em mồ côi do Covid-19. Trong trường hợp không tìm được các gia đình họ hàng thích hợp, thì Chính phủ cần tìm cho trẻ các gia đình mong muốn nhận nuôi trẻ, sẵn sàng yêu thương và giúp đỡ các em và Chính phủ cần hỗ trợ và giám sát trẻ em trong quá trình trưởng thành.

Cùng với chính sách từ Nhà nước, hiện các địa phương, bộ, ngành và xã hội đồng loạt triển khai chính sách hỗ trợ cho trẻ mồ côi do dịch. Đơn cử như chương trình “Nối vòng tay thương” hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Theo đó, chương trình kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi một cách bền vững, lâu dài để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo các điều kiện để các em phát triển toàn diện và trở thành người có ích trong xã hội.