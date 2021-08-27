Netizen phẫn nộ với clip cô gái đánh ô tô giữa mùa dịch kèm caption ẩn ý 'kim bài miễn tử' để được thông chốt

Xã hội 27/08/2021 11:57

Clip cô gái lái ô tô “thông chốt” kiểm dịch cùng caption “kim bài miễn tử” khiến netizen phẫn nộ.

Trong lúc dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã áp dụng giãn cách xã hội cùng nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” và chỉ có một số nhóm đối tượng nhất định mới được phép ra đường.

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước đoạn clip một cô gái tự lái ô tô ra đường trong thời gian giãn cách. Đáng chú ý, cô gái này còn đính kèm đoạn clip với dòng caption không ngần ngại khoe bản thân có "kim bài miễn tử" nên được thông chốt một cách dễ dàng.

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Cô gái khoe có 'kim bài miễn tử' gây tranh cãi - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã xuất hiện nhiều ý kiến bàn tán xôn xao. Nhiều bình luận đoán rằng cô gái này có thể đang trình ra cho cảnh sát trực chốt xem tin nhắn đi tiêm vaccine Covid-19 trên điện thoại. Tuy nhiên, thực tế "kim bài miễn tử" này là loại gì, vẫn chưa được tiết lộ. 

Đáng nói, tranh cãi ở việc dòng caption mập mờ ẩn ý mang tính khoe "kim bài" mới là lý do khiến cô gái này bị netizen "ném đá". Sở dĩ, đây là thời điểm nhạy cảm, việc di chuyển cũng phải hạn chế tối đa, khi ra đường có lý do đi chăng nữa cũng không nên gây hiểu lầm bằng những thông tin sai lệch. Nội dung này sẽ vô tình cổ súy cho những người vi phạm quy định giãn cách cũng như tạo ra những tranh cãi không đáng có.

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