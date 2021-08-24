Cà Mau cấp bách quay lại áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 chỉ sau vài ngày hạ xuống các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

Xã hội 24/08/2021 10:04

Sau hạ xuống thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Cà Mau đã quyết định quay lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 23/8, ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 24/8 đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh giáp ranh và trên địa bàn Cà Mau bắt đầu xuất hiện một số ca nhiễm chưa xác định rõ nguồn lây.

Từ đó, ông Việt yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ; hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác khi được chính quyền cho phép.

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Chốt kiểm dịch ở Cà Mau - Ảnh: CAND

Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Yêu cầu các huyện, TP Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm/ấp cách ly với khóm/ấp… phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Mọi người dân không được di chuyển ra - vào tỉnh Cà Mau (trừ trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép); tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa bàn tỉnh phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

Từ 19h hôm trước đến 4h ngày hôm sau mọi người dân không được ra đường, trừ những trường hợp lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện công việc khẩn cấp (đưa người bệnh đi cấp cứu, lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ; phòng cháy, chữa cháy).

Dừng tất cả các hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, phòng game, rạp chiếu phim, bi da, cơ sở massage, cơ sở dịch vụ làm đẹp (bao gồm cả cắt tóc, uốn tóc), phòng tập gym, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ, sân bóng đá, hồ bơi, các hoạt động văn nghệ, thể thao có tập trung đông người; dịch vụ du lịch, lữ hành,...

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Cà Mau không tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 21/8 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tuổi trẻ, trước đó, tối 20/8,  Huỳnh Quốc Việt ký quyết định bắt đầu từ 0h ngày 21/8, tỉnh Cà Mau không tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy vậy, UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu hạn chế tối đa các tiệc mừng hoặc sự kiện đông người; trường hợp tổ chức thì không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm vào 1 thời điểm. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh ăn uống: Thực hiện mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2 mét.

 

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Các đối tượng tội phạm dụng dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh Cà Mau thông qua cửa ngõ đầu vào là TP.Cà Mau.

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