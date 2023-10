Điều tra, khởi tố liên quan đến 1 tiệm vàng ở Cà Mau bán 20 tấn vàng trong 3 năm

Chỉ trong vòng 3 năm, một tiệm vàng ở vùng sâu tỉnh Cà Mau bán ra gần 700.000 lượng vàng, tương đương hơn 20 tấn vàng, doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng. Mới đây, tiệm vàng này đã bị khởi tố vì hành vi trốn thuế.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/5, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “trốn thuế”, liên quan đến vụ Doanh nghiệp tư nhân H.K (tiệm vàng H.K) ở huyện Đầm Dơi bán 20 tấn vàng trong 3 năm.

Cụ thể, hồi năm 2011, Chi Cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng H.K có doanh số cực lớn, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng. Ngành chức năng kết luận, tiệm vàng H.K có dấu hiệu trốn thuế số tiền 61,6 tỉ đồng. Cụ thể, chỉ trong 3 năm (2008 đến 2011), tiệm vàng này đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng. Song, tiệm vàng H.K có hành vi nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.

Tiệm vàng H.K bị khởi tố vì hành vi trốn thuế - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc trên, báo Người Lao Động đưa tin, có những ngày tiệm vàng bán ra 7.000-8.000 lượng vàng. Như ngày 7/1/2010, H.K bán ra 7.465 lượng vàng, ngày 8/1/2010 bán ra 8.540 lượng, ngày 11/1/2010 bán ra 8.096 lượng…

Lúc đó, tiệm vàng giải thích số vàng bán ra là số vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một Công ty vàng bạc đá quý ở TP.HCM.

Chi Cục thuế huyện Đầm Dơi báo cáo vụ việc lên Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận tiệm vàng H.K có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.

Theo điều tra ban đầu, ông N.B.K, chủ tiệm vàng H.K từ năm 2008 đến tháng 3/2011, đã xuất hóa đơn thông thường của tiệm mình và nhái chữ ký của người chị ruột để bán vàng nguyên liệu 882.081 lượng, tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng. Qua kết quả điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng H.K.

Năm 2015, vụ việc được chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng H.K là hơn 100 tỷ đồng.

