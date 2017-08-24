Nàng dâu bị động thai, mẹ chồng lại mua thứ cấm kỵ này về cho bà bầu tẩm bổ

Xã hội 24/08/2017 10:40

Hội mẹ bỉm sữa đang vô cùng phẫn nộ với bà mẹ chồng mua đu đủ xanh về cho con dâu đang động thai tẩm bổ.

Mới đây, câu hỏi đầy ngô nghê của nàng dâu trẻ đang mang thai đăng tải trên mạng xã hội đã khiến hội mẹ bỉm sữa một phen phẫn nộ. Cụ thể, mẹ bầu hỏi: “Bị động thai mẹ chồng mua đu đủ về cho mình nấu canh có bổ không mọi người?”

Nàng dâu bị động thai, mẹ chồng lại mua thứ cấm kỵ này về cho bà bầu tẩm bổ - Ảnh 1
Không hiểu vì lý do gì mà mẹ chồng lại mua đu đủ xanh về nấu canh cho nàng dâu đang bị động thai tẩm bổ - Ảnh: Internet

Câu chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như nàng dâu này không bị động thai. 

Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều mẹ bỉm sữa trên diễn đàn đã vào bày tỏ ý kiến. Đa số đều đồng ý với quan điểm canh đủ đu xanh vô cùng có hại đối với cả em bé lẫn thai phụ, đặc biệt là trong giai đoạn động thai.

Theo nghiên cứu, một hợp chất trong nhựa đu đủ xanh có khả năng gây co thắt cổ tử cung, từ đó làm tăng khả năng sảy thai, động thai. Các bác sĩ luôn khuyến cáo phụ nữ không nên ăn loại quả này trong suốt thời gian mang thai. 

Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian Việt Nam, trong suốt thời gian mang thai, mẹ bầu nên tránh tuyệt đối các món ăn từ đu đủ xanh, rau ngót, ngải cứu…

Điều đáng gây phẫn nộ trong câu chuyện này là người có nhiều kinh nghiệm và đã lớn tuổi như mẹ chồng lại có thể phạm phải sai lầm vô cùng cơ bản.

“Ối mẹ nó ơi dừng ngay, dừng ngay. Không đùa được đâu nhé. Mình đợt bầu bạn bé mà không biết, te tái ăn canh rau ngót với chùm ngây, suýt nữa thì mất con đấy. Huhu. Sau đợt đấy thèm nộm đu đủ lắm luôn mà không dám động đũa” - mẹ bỉm sữa hoảng hốt chia sẻ.

Nàng dâu bị động thai, mẹ chồng lại mua thứ cấm kỵ này về cho bà bầu tẩm bổ - Ảnh 2
Đu đủ xanh có khả năng gây co thắt cổ tử cung, từ đó gây động thai, sảy thai - Ảnh: Internet

Bên cạnh những phản ứng dữ dội, bà mẹ trẻ này lại có ý kiến ngược lại: “Thực ra nghe nói thế thôi, chứ cũng chưa có bằng chứng gì mà. Với lại mình nghĩ, mẹ chồng bạn ấy mua đu đủ ươn về đợi chín rồi ăn chứ không phải nấu canh đâu. Bạn ấy chắc gì đã thông báo với cả nhà chuyện động thai, nên các mẹ đừng trách vội mà tội nghiệp”.

Một số người lại cho rằng, cả nàng dâu cùng người mẹ chồng đều đáng lên án vì sự thiếu hiểu biết của mình.

Qua câu chuyện các nàng dâu trẻ cần lưu ý, đã làm mẹ rồi thì cần phải trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho cả bản thân và thai nhi thật tốt. 

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