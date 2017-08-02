Những mẹ chồng 'vô duyên' nhất năm: Bà mua hoa cúc vàng tặng thôi nôi cháu nội, người xông thẳng vào ngủ cùng giường với vợ chồng con

Những câu chuyện dở khóc dở cười dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hết sự phức tạp trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

“Lạc đề nhưng mình hỏi các mẹ về phong tục cho đỡ tức. Nay thôi nôi bé trai mình, mình đặt đủ hết chè xôi bánh trái, chỉ có hoa là mình không có. Mình dặn chồng nhiều lần, mua một bó hoa đồng tiền hoặc cát tường cho mình chưng bàn. Chồng và mẹ chồng chở nhau đi thật lâu, mua về bó cúc vàng kèm 1 bông đồng tiền. Mình vứt bó cúc vàng vô sọt rác bắt đi mua hoa khác. Và đây là bó hoa làm mình điên từ sáng đến giờ”.

Cụ thể, người mẹ trẻ tên D.M. đã đăng câu chuyện về mẹ chồng của mình lên một hội nhóm kín trên Facebook:

Người mẹ trẻ đã vô cùng tức giận khi trong ngày sinh nhật đầu tiên của con trai, chồng cùng bà nội lại mua hoa cúc vàng, loài hoa mang ý nghĩa không phù hợp về nhà.

Câu chuyện bi hài này sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Phần đông mọi người đều cho rằng, cả bà nội và người bố đều quá vô tâm vì hoa cúc chỉ được chưng trong đám hiếu, đám giỗ chứ chẳng ai mua về để làm tiệc thôi nôi, sinh nhật.

Một ít người thì chỉ trích hành động ném hoa của D.M là quá khích và không lễ phép. Cũng có người lên tiếng bênh vực mẹ chồng, có lẽ là bà không hiểu được ý nghĩa của hoa cúc nên mới mua về.

Xuân Vân cho hay: “Mẹ nó làm hơi quá thì phải, phong tục do mình tạo ra, được hay không cũng do mình nghĩ ra. Bạn có điều kiện mới như vậy chứ ở chỗ mình đầy tháng, thôi nôi, giỗ chạp đều thường là cúc, mua được hoa đẹp hoa tươi là tốt lắm rồi. Có lòng thành tâm là được bạn à, càng đơn giản càng dễ sống”.

"Nhiều khi mẹ chồng và chồng không biết ý, không để ý đến ý nghĩa của các loài hoa, chứ ai mà muốn như vậy đâu, thực tế một xíu đi bạn, trong cuộc sống đâu phải ai cũng hoàn thiện, đâu phải cái gì ai cũng biết hết đâu" – lời an ủi của bạn Nguyễn Trang.

Mẹ chồng ngủ cùng giường với gia đình 3 người của con trai

Cũng là câu chuyện bức xúc vì mẹ chồng, nàng dâu trẻ, B.V. chia sẻ trên Facebook cá nhân:

“Ngày sinh đứa đầu, mẹ chồng em đã ngủ với vợ chồng em; từ lúc sinh đến khi con gần 1 tuổi rồi. Giờ em đang bầu bé thứ 2, lại nằm với vợ chồng từ lúc em bầu 5 tháng đến giờ sắp đẻ đến nơi rồi. Giường 1,8m x 2m mà đã có hai vợ chồng, bé lớn rồi cả bà nữa. Bụng mình thì to phải xoay liên tục thấy bí bách khó chịu quá. Đã thế hôm nay anh chồng cũng chui vào phòng mình nằm luôn (cũng may nằm đất). Mình phải làm sao đây?”

Câu chuyện dở khóc dở cười của B.V. đã tạo nên một cuộc bàn luận rôm rả trên mạng xã hội.

Mẹ Nguyễn Thanh Nhật Linh chia sẻ: “Sao mẹ nó có thể chịu được cảnh như vậy hay thế, phục sát đất luôn. Gặp mình nằm kiểu đấy 1 ngày thôi là mình nói chồng mình góp ý hoặc mình nói liền chứ chả chịu nổi như mẹ nó đâu”.

Trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đầy phức tạp, các cô vợ trẻ cần có cách ứng xử khéo léo để cuộc sống gia đình trở nên hòa hợp và vui vẻ.