Nam thanh niên tử nạn thương tâm khi đi 'bão' mừng U23 Việt Nam chiến thắng: Vui thôi đừng vui quá!

Xã hội 24/01/2018 17:38

Trong khi đi "bão" mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, lá cờ cổ vũ quấn vào bánh xe khiến nam thanh niên ngã xuống đường và bị xe container chèn ngang người tử vong.

Đêm qua (23/1), công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và container khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên tử nạn thương tâm khi đi 'bão' mừng U23 Việt Nam chiến thắng: Vui thôi đừng vui quá! - Ảnh 1
Nam thanh niên tử vong khi đi 'bão' mừng chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh: Internet

Được biết, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, người đàn ông lái SH màu trắng chở một nam thanh niên di chuyển trên tuyến đường Lê Lai, phường Máy Chai đã va chạm với xe container đi ngược chiều. 

Sau cú va chạm, chiếc xe máy văng ra xa. Nam thanh niên (sinh năm 1992) ngồi phía sau bị bánh xe của container cán qua người. Mặc dù người xung quanh lập tức đưa nạn nhân đi Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất máu cấp.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng vào thời điểm xảy ra tai nạn, nam thanh niên ngồi sau đang cầm lá cờ khổ to reo hò cổ vũ. Khi đến gần xe container, lá cờ bị cuốn vào thành xe nên nạn nhân bị kéo ngã xuống đất và bị bánh sau của container chèn qua người.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Ngô Quyền ngay lập tức có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

6 người ở Quảng Nam thương vong khi đi “bão”

Theo thông tin từ công an xã Bình Hải, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), tối qua trong lúc đoàn người tổ chức “bão” mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến 6 người thương vong trong đó có một công an xã.

Nam thanh niên tử nạn thương tâm khi đi 'bão' mừng U23 Việt Nam chiến thắng: Vui thôi đừng vui quá! - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến một công an xã tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Tai nạn xảy ra trên tuyến đường 129 đoạn đi qua địa phận xã Bình Đào, huyện Thăng Bình. Vào lúc xảy ra vụ việc, nhiều người hâm mộ cùng đổ ra đường. Ngay lúc này một xe ô tô đang lưu thông theo hướng từ thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) ra Đà Nẵng bất ngờ va chạm với chiếc xe máy của anh P. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, chiếc xe này lại tiếp tục va chạm với một ô tô đi ngược chiều khiến nhiều người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Được biết, anh P. là công an xã và đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Những tai nạn thương tâm này là bài học đau xót dành cho tất cả mọi người. Dù vui với kỳ tích của U23 Việt Nam, người hâm mộ cần biết cách kiểm soát cảm xúc. Vui thôi, đừng vui quá kẻo rước họa vào thân!

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