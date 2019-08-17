Nam thanh niên để bé gái đứng lên yên xe rồi phóng vù vù, không đội nón bảo hiểm khiến ai nấy bức xúc

Xã hội 17/08/2019 19:41

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều không hiểu nổi tại sao nam thanh niên lại mạo hiểm tính mạng bản thân và bé gái như vậy.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh gây bão mạng, ghi lại cảnh nam thanh niên để một bé gái đứng lên yên xe rồi phóng vù vù khiến nhiều người thót tim. Đáng nói, cả bé gái lẫn thanh niên điều khiển xe đều không đội nón bảo hiểm. Hành động vừa nguy hiểm, vừa vi phạm pháp luật này nhận về vô số chỉ trích từ người dùng mạng.

hinh anh gay bao mang 1

hinh anh gay bao mang 2
Cách chạy xe thiếu an toàn của thanh niên áo đỏ nhận về nhiều chỉ trích - Ảnh: FB

Hình ảnh gây xôn xao cho thấy bé gái khoảng 4-5 tuổi đang mặc chiếc váy vàng rất xinh xắn. Cô bé được thanh niên áo đỏ chở bằng cách đứng hẳn lên yên xe, tay vịn vai người đằng trước. Nam thanh niên vô tư phóng xe mà không đội nón bảo hiểm khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Cảm giác chỉ cần một va chạm nhẹ hoặc một cú phanh gấp, bé gái sẽ dễ dàng té ngã và gặp nguy hiểm khôn lường.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều không hiểu nổi tại sao nam thanh niên lại mạo hiểm tính mạng bản thân và bé gái như vậy.

"Đây có phải người thân của đứa nhỏ không? Tại sao lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy"; "Ai đời trẻ bé tí tẹo cho nó đứng lên yên như vậy, nhỡ có tai nạn thì biết làm thế nào bây giờ"; "Đây mà là cha con thì chắc phải phải xem xét lại mối quan hệ mất. Ai đời làm cha rồi còn hành xử thiếu suy nghĩ như thế"; "Trẻ nhỏ đôi lúc thích nghịch ngợm, đùa giỡn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người lớn phải chiều theo những đòi hỏi của con trẻ"; "Xem cảnh này mà gai cả người"; "Ít nhất cũng phải đội cái nón bảo hiểm vào chứ";..., dân mạng bình luận.

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Từ khóa:   hình ảnh gây xôn xao

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