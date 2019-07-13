Va chạm giao thông, nam thanh niên lao vào đánh đập dã man 3 mẹ con ngay trên đường khiến mọi người bức xúc.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc nam thanh niên đánh 3 mẹ con tàn nhẫn sau va chạm giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ chiều 12/7, tại cầu vượt Trần Khát Chân, Lò Đúc (Hà Nội), 2 học sinh cấp 3 điều khiển xe máy va chạm với nam thanh niên đang đi bộ qua đường.

Thanh niên này bất ngờ hành hung 2 em học sinh dã man. Khuôn mặt và cổ nam sinh có vết xây xát. Nữ sinh bị đánh đến tối tăm mặt mũi, liên tục cúi gằm mặt xuống.

Một lát sau, người phụ nữ được cho là mẹ của 2 em xuất hiện. Sau một lúc tranh cãi, giằng co, nam thanh niên đánh luôn cả người phụ nữ đến chảy máu mắt. Sau khi hành hung 3 mẹ con, thanh niên này liên tục chửi bới các nạn nhân và cho rằng 3 mẹ con đã hành hung mình.

Ngay sau đó, nam thanh niên có ý định rời đi nhưng đã bị lực lượng chức năng giữ lại và đưa về trụ sở để giải quyết.

Nhìn hình ảnh 2 anh em ngồi ngơ ngác bên đường sau khi bị đánh vì va chạm giao thông khiến mọi người bức xúc - Ảnh: FB

Nam thanh niên định rời đi sau khi hành hung 3 mẹ con - Ảnh: FB

Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng rất phẫn nộ và lên án hành động cục cằn, thô lỗ của nam thanh niên.

"Thanh niên trai tráng mà lại đi đánh đập phụ nữ, đúng là không thể chấp nhận được"; "Va chạm giao thông chỉ cần vài câu nói tử tế là xong chuyện, mắc gì động chân động tay vậy trời"; "Cũng có thể 2 em học sinh đi sai nên mới đâm vào thanh niên kia. Nhưng dù sao thì cũng không được đánh người như vậy";... dân mạng bình luận.

Hiện những hình ảnh về vụ việc trên vẫn được chia sẻ liên tục ở các trang mạng xã hội.

Bức xúc chuyện hỏi đường, cụ ông đánh chửi nữ nhân viên y tế đang mang thai Sau khi hỏi đường và đã được trả lời nhưng do không nghe rõ, cụ ông đã đánh phụ nữ mang thai ngay trong bệnh viện khiến nhiều người bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-danh-dam-da-man-3-me-con-giua-duong-sau-va-cham-giao-thong-331019.html