Bức xúc chuyện hỏi đường, cụ ông đánh chửi nữ nhân viên y tế đang mang thai

Xã hội 12/07/2019 18:17

Sau khi hỏi đường và đã được trả lời nhưng do không nghe rõ, cụ ông đã đánh phụ nữ mang thai ngay trong bệnh viện khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xảy ra vụ đánh phụ nữ mang thai ngay trong bệnh viện khiến nhiều người bức xúc. Bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã lên tiếng xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 40 ngày 12/7, ông Lê Đình Nghiêm (SN 1949, trú tại phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bác sĩ chỉ định ông Nghiêm đưa vợ đến siêu âm tại Khoa Thăm dò chức năng. Trong lúc đi tìm, ông Nghiêm gặp nhân viên y tế Nguyễn Thanh Huyền nên đã hỏi đường đến phòng siêu âm.

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Cụ ông đánh nhân viên y tế đang mang thai vì bức xúc chuyện hỏi đường - Ảnh minh họa: Internet

Chị Huyền đã trả lời sau đó bỏ đi làm việc. Tuy nhiên ông Nghiêm chưa nghe rõ, thấy chị Huyền rời đi liền bức xúc, dùng tay đánh vào vai phải và nói những lời xúc phạm. Khi được các bác sĩ và nhân viên y tế khác đến can ngăn, ông Nghiêm càng hung hăng và liên tục chửi bới chị Huyền.

Đáng nói, tại thời điểm bị hành hung chị Huyền đang mang thai. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã báo lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế.

Tối 26/6, anh Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) trong lúc đợi vợ sinh tại Khoa sản thì nghe tiếng loa thông báo của khoa có tiếng rè, hú khó chịu nên đã yêu cầu nhân viên y tế tắt loa.

Trong quá trình chờ đợi phía kỹ thuật xử lý, anh Lâm bất ngờ xông vào cửa phòng cấp cứu của Khoa sản rồi đấm túi bụi vào vùng mặt, đầu bác sĩ. Bị đánh bất ngờ, bác sĩ đã hô hoán mọi người. Bảo vệ bệnh viện lập tức khống chế anh Lâm, giao cho Công an phường Tam Hòa xử lý.

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