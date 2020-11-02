Minh đứng canh trước chỗ làm việc rồi bắt cóc người yêu cũ đưa lên taxi, sau đó nhốt trong nhà nghỉ đánh đập dã man.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Minh (22 tuổi, trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế) để điều tra về hành vi bắt cóc người yêu cũ và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên VTC News, ngày 14/9 vừa qua, Công an TP. Huế nhận được tin báo của chị Trần Thị D. (29 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế) tố cáo Lê Văn Minh bắt cóc, đánh đập chị.

Minh bắt cóc người yêu cũ đưa vào nhà nghỉ đánh đập - Ảnh: VTC News

Chị D. khai, khoảng 19 giờ ngày 13/9, Minh đón xe đến địa điểm chị D. làm việc. Thấy cô gái vừa đi ra, Minh lôi chị D. lên xe taxi và yêu cầu lái xe chở đến nhà nghỉ ở phường Vỹ Dạ. Khi đến nơi, Minh kéo chị này xuống, buộc lên phòng của nhà nghỉ và giữ chị trong phòng.

Trong thời gian bị Minh bắt giữ, chị D. nhiều lần xin về nhưng Minh không cho. Đối tượng còn dùng tay, chân đánh liên tiếp vào mặt và đầu nạn nhân. Đến 14 giờ ngày 14/9, lợi dụng Minh sơ hở, chị D. chạy đến đồn công an báo án. Sau đó không lâu, Minh đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, Minh và nạn nhân trước đây có quan hệ yêu đương. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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