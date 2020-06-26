Nam sinh lớp 10 nhảy từ tầng 2 xuống sân trường trong giờ ra chơi: Thời gian gần đây có biểu hiện bất thường

Trong lúc ra chơi, nam sinh lớp 10 nhảy từ tầng 2 xuống sân trường dẫn đến gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, thầy Hoàng Văn Huân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) xác nhận tại trường vừa xảy ra vụ việc nam sinh lớp 10 nhảy từ tầng 2 xuống sân trường.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng 25/6, trong giờ ra chơi, em N.Đ.H (sinh năm 2004, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Chu Văn An) bất ngờ nhảy từ cầu thang tầng 2 xuống sân trường. Vụ việc khiến nạn nhân bị gãy chân. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa em đi cấp cứu. Hiện H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trong giờ ra chơi, nam sinh nhảy từ tầng 2 xuống sân trường - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, thường ngày H. vẫn đến trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây em có một số biểu hiện tâm lý không bình thường.

Cách đây không lâu, tại Gia Lai cũng vừa xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử tại trường học. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 12/6, sau khi học xong tiết 4, học sinh của trường THCS T.V ra về thì nhìn thấy một nữ sinh lớp 6 rơi từ tầng 3 xuống sân trường.

Ngay sau đó, các giáo viên đã chạy đến hỗ trợ sơ cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, trước khi nhảy xuống đất, nữ sinh này đã để lại thư tuyệt mệnh trên hành lang lầu 3. May mắn nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị bể xương gót chân phải. Bình thường, nữ sinh này được nhận xét rất ngoan, học tốt nhưng ít giao tiếp.

Khu vực nữ sinh nhảy lầu được mọi người phát hiện - Ảnh: Internet

Sau khi đọc bức thư và trao đổi với gia đình, nhà trường cho rằng em có triệu chứng trầm cảm từ rất lâu nên mới hành động dại dột.

Thương tâm: Người phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo Nghe tiếng động lớn, người dân sống tại chung cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân) chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong, nghi do nhảy lầu tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-lop-10-nhay-tu-tang-2-xuong-san-truong-trong-gio-ra-choi-thoi-gian-gan-day-co-bieu-hien-bat-thuong-364505.html