Bố của em D. đã mất từ lâu, mẹ em bị bệnh tim bao năm qua một mình gồng gánh nuôi con ăn học. Đến khi nam sinh qua đời, người mẹ cũng không đủ tiền lo tang lễ khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Khoảng 21 giờ 45 tối 9/4, tại khu vực gác chắn ngã 3 Dạ Lê, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nam sinh 14 tuổi tử vong.

Tại thời điểm trên, em Trương Văn D. (14 tuổi, trú phường Thủy Phương) đang trên đường đi học thêm trở về nhà, khi đến đoạn khu vực gác chắn ngã 3 Dạ Lê thì bất ngờ va chạm với tàu hỏa đang lao đến.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Hậu quả, em D. bị chấn thương nặng, văng ra khỏi đường tàu. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã định đưa em D. đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng ngay bên vệ đường do bị thương quá nặng.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nam sinh 14 tuổi tử vong tại chỗ vì vết thương quá nặng - Ảnh: Internet

Đến khoảng 0 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục và khám nghiệm hiện trường, thi thể của em D. đã được bàn giao cho gia đình.

Trong lúc nhận thi thể con lo hậu sự, chị H. (mẹ em D.) vốn dĩ bị bệnh tim đã khóc ngất nhiều lần. Chồng chị mất đã lâu nên hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, một mình chị gồng gánh nuôi em D. ăn học.

Nắm được thông tin vụ việc, ban lãnh đạo phường Thủy Phương cũng đã đến nhà thăm hỏi và động viên gia đình.

Thấy gia đình em D. không đủ tiền lo ma chay, một số mạnh thường quân địa phương đã đứng ra quyên góp, hỗ trợ mua áo quan, tổ chức tang lễ. Chứng kiến cảnh người mẹ khóc ngất bên linh cữu con, căn nhà xập xệ khói nhang nghi ngút, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

Nam sinh lớp 8 ngất xỉu tại lớp phải nhập viện cấp cứu vì bị bố đánh dã man Một nam sinh lớp 8 được nhà trường phát hiện có nhiều vết thương trên cơ thể vì bố đánh đập. Đáng nói, trước đây em cũng bị bố đánh dã man nhiều lần khi bực tức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-14-tuoi-chet-tren-duong-di-hoc-ve-me-bi-benh-tim-khoc-ngat-vi-khong-co-tien-mua-quan-tai-cho-con-321323.html