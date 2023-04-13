Nam Định: Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong chiếc ô tô 7 chỗ chìm dưới sông

Xã hội 13/04/2023 10:53

Vào ngày 13/4, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc người đàn ông tử vong trong chiếc ô tô 7 chỗ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 13/4, ông Tống Xuân Chúc - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc người đàn ông tử vong trong chiếc ô tô 7 chỗ.

Nam Định: Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong chiếc ô tô 7 chỗ chìm dưới sông - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo ông Chúc, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân đi đến bến phà Tam Toà, phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số Hà Nội nằm dưới sông nên báo chính quyền địa phương.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường trục vớt phương tiện, mở cửa ô tô phát hiện ông T.T.D. (SN 1978, ở TP Đồng Hới, Quảng Bình) tử vong ở trong xe.

 

"Qua kiểm tra trong xe chỉ có 1 người, 1 điện thoại IPhonne 14 và căn cước công dân mang tên ông D. Lực lượng chức năng đã mở điện thoại và liên hệ một số người trong cuộc gọi gần nhất của nạn nhân để báo tin", ông Chúc nói.

Nam Định: Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong chiếc ô tô 7 chỗ chìm dưới sông - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành trục với ô tô gặp nạn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch xã Nghĩa Trung cho hay, thời điểm xảy ra sự việc ô tô ở dưới sông theo trích xuất camera vào khoảng 1h sáng 13/4. Lúc này, đò không hoạt động, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân. Sáng sớm, do nước sông cạn lộ ra chiếc ô tô nên người dân phát hiện ra.

"Hiện cơ quan chức năng đã trục vớt phương tiện đưa về trụ sở Công an huyện Nghĩa Hưng. Còn thi thể tài xế được đưa về bệnh viện huyện", ông Chúc nói thêm.

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