Vào ngày 10/4, một nam du khách từ Hà Nội tử vong do không may đuối nước tại biển Quy Nhơn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 17h ngày 10/4, sau bữa ăn, đoàn du khách có 5-6 người ra tắm tại khu vực biển Bãi Bấc thuộc xã Nhơn Lý. Trong lúc tắm, nhiều người bị sụp phải hố sâu, gặp sóng lớn nên đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tắm biển gần đó tổ chức cứu vớt và đưa các nạn nhân lên bờ sơ cứu. Trong đó, có một trường hợp sơ cứu không tỉnh nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Một khu vực bãi biển tại xã Nhơn Lý - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo lãnh đạo xã UBND Nhơn Lý, 2 ngày qua, bãi biển thuộc xã Nhơn Lý có gió mạnh, sóng lớn. Khu vực những du khách tắm biển gần khu du lịch FLC có một số lòng chảo. Nhà hàng cũng có nhắc nhở du khách nhưng họ chủ quan nên xảy ra vụ việc thương tâm.

Quảng Ngãi: Tắm đập thủy lợi, một bé gái 13 tuổi bị đuối nước thương tâm Một nhóm trẻ em ở Quảng Ngãi đến đập thủy lợi để tắm, trong số đó có một bé gái nhảy từ trên cao xuống và đã bị đuối nước, tử vong.

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