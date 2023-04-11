Nam du khách ở Hà Nội tử vong khi tắm biển tại Quy Nhơn

Xã hội 11/04/2023 20:13

Vào ngày 10/4, một nam du khách từ Hà Nội tử vong do không may đuối nước tại biển Quy Nhơn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 17h ngày 10/4, sau bữa ăn, đoàn du khách có 5-6 người ra tắm tại khu vực biển Bãi Bấc thuộc xã Nhơn Lý. Trong lúc tắm, nhiều người bị sụp phải hố sâu, gặp sóng lớn nên đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tắm biển gần đó tổ chức cứu vớt và đưa các nạn nhân lên bờ sơ cứu. Trong đó, có một trường hợp sơ cứu không tỉnh nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nam du khách ở Hà Nội tử vong khi tắm biển tại Quy Nhơn - Ảnh 1
Một khu vực bãi biển tại xã Nhơn Lý - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khi cứu hai nạn nhân lên bờ, một người đã tỉnh, còn một người bị hôn mê phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi. Nạn nhân được xác định B.V.T. (37 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo lãnh đạo xã UBND Nhơn Lý, 2 ngày qua, bãi biển thuộc xã Nhơn Lý có gió mạnh, sóng lớn. Khu vực những du khách tắm biển gần khu du lịch FLC có một số lòng chảo. Nhà hàng cũng có nhắc nhở du khách nhưng họ chủ quan nên xảy ra vụ việc thương tâm.

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