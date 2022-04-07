Mỹ nhân hở bạo tại Hội An 'chứng nào tật nấy', vừa xin lỗi xong đã khoe ảnh sexy không kém tại cùng địa điểm

Theo thông tin từ Dân Trí, tối ngày 4/4 vừa qua, một nữ du khách là người mẫu gốc Malaysia đã khiến cư dân mạng Việt Nam phẫn nộ vì những hình ảnh phản cảm mà cô đăng tải trên trang cá nhân mình. Cụ thể, nữ du khách này đã mặc áo dài Việt Nam khi đang thả đèn tại Hội An nhưng lại cố tình chỉ mặc đồ lót bên dưới và để lộ cả vòng 3 thông qua các góc chụp nhạy cảm.

Bài đăng gây tranh cãi của nữ du khách này - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ du khách này là vốn là một người mẫu nỗi tiếng với các shoot hình gợi cảm - Ảnh: Instagram nhân vật

Sau khi bị cộng đồng mạng Việt Nam lên tiếng chỉ trích dữ dội, vào tốt ngày 6/6, nữ du khách hở bạo tại Hội An đã lên tiếng xin lỗi vì hành động này của mình và xóa bỏ các hình ảnh gây tranh cãi trên. Cô cam kết ở những lần du lịch tới Việt Nam sau sẽ không xảy ra sự việc này một lần nào nữa.