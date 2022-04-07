Mỹ nhân hở bạo tại Hội An 'chứng nào tật nấy', vừa xin lỗi xong đã khoe ảnh sexy không kém tại cùng địa điểm

Sau khi đăng bài xin lỗi trên trang Facebook cá nhân, người đẹp này tiếp tục gửi lời tạ lỗi của mình đến người dân Việt Nam bằng cách đăng một hình ảnh sexy không kém và cũng được chụp tại Hội An.
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Theo thông tin từ Dân Trí, tối ngày 4/4 vừa qua, một nữ du khách là người mẫu gốc Malaysia đã khiến cư dân mạng Việt Nam phẫn nộ vì những hình ảnh phản cảm mà cô đăng tải trên trang cá nhân mình. Cụ thể, nữ du khách này đã mặc áo dài Việt Nam khi đang thả đèn tại Hội An nhưng lại cố tình chỉ mặc đồ lót bên dưới và để lộ cả vòng 3 thông qua các góc chụp nhạy cảm.
Sau khi bị cộng đồng mạng Việt Nam lên tiếng chỉ trích dữ dội, vào tốt ngày 6/6, nữ du khách hở bạo tại Hội An đã lên tiếng xin lỗi vì hành động này của mình và xóa bỏ các hình ảnh gây tranh cãi trên. Cô cam kết ở những lần du lịch tới Việt Nam sau sẽ không xảy ra sự việc này một lần nào nữa.
Tuy nhiên, có vẻ lời xin lỗi của nữ du khách này chỉ là để "cho qua chuyện" mà thôi. Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, chỉ 1 tiếng sau bài viết xin lỗi trên Facebook, cô gái này lại tiếp tục đăng tải bức ảnh khoe thân tại Hội An trong bài đăng tạ lỗi trên Instagram cá nhân.
Tuy nhiên địa điểm checkin lần này là ở một resort cao cấp và trang phục cô mặc cũng không phải là áo dài nữa nên netizen có vẻ phần nào dễ tính hơn. Mặc dù vậy cũng có nhiều nhận xét rằng hình ảnh này không hề phù hợp với bài viết có nội dung xin lỗi và việc làm của cô chỉ là đang "chống chế" để mọi việc lắng xuống mà thôi.