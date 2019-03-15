Mừng sinh nhật lần thứ 7, Crescent Mall trao thưởng loạt quà tặng hấp dẫn cho khách hàng

Xã hội 15/03/2019 09:08

Vào ngày 11/03/2019, Crescent Mall đã chính thức trao thưởng cho những khách hàng may mắn nhất của chương trình rút thăm trúng thưởng kỷ niệm Sinh nhật Crescent Mall tròn 07 tuổi, đây là chương trình hoành tráng nhất từ trước đến nay với hàng loạt giải thưởng giá trị như xe hơi Ford Fiesta, xe Vespa Sprint , chuyến du lịch trọn gói đến Hong Kong Disneyland cho 4 người, bộ sản phẩm Apple gồm 1 iPhone X và 1 đồng hồ Apple Watch cùng rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Chương trình rút thăm trúng thưởng mừng sinh nhật lần thứ 7 của Crescent Mall như lời tri ân và cảm ơn đến quý khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Crescent Mall trong suốt chặng đường vừa qua.

Mừng sinh nhật lần thứ 7, Crescent Mall trao thưởng loạt quà tặng hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 1

Xin chúc mừng những vị khách hàng may mắn sau:

1st: Ms. Vo Hang Thao - 01 Ford Fiesta Ecosport 1.5 AT 2019

2nd: Ms. Trang Thanh Thuy - 01 Vespa Sprint 125 iget abs 2018

3rd: Ms. To Thien Trang - A Trip to Hong Kong Disneyland for 4

4th: Ms. Vo Thi My Linh - An Apple Package - Iphone X and Apple Watch

5th: Ms. Ngo Thu Thuy - A Trip to Phu Quoc for 4

6th: Mr. Vo Anh Dung - Sony Home Theatre Package

7th: Mr. Nguyen Huu Thinh - A JNB Jewelry Package

Mừng sinh nhật lần thứ 7, Crescent Mall trao thưởng loạt quà tặng hấp dẫn cho khách hàng - Ảnh 2

“7 Giải Thưởng Khủng - The BIG 7 Raffle” của Crescent Mall là một trong những chương trình rút thăm trúng thưởng hấp dẫn nhất và lớn nhất từng được thực hiện tại một trung tâm thương mại, kéo dài xuyên suốt trong 2 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sự kiện và chương trình khuyến mãi khác tại Crescent Mall, quý khách hàng vui lòng truy cập website: www.crescentmall.com.vn hoặc theo dõi fanpage: https://www.facebook.com/crescentmall/.

 

 

Thông tin liên hệ Crescent Mall:

Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (028) 5413 3333

Website: www.crescentmall.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/crescentmall/.

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