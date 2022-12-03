Mức xử phạt chủ quán 'hét giá' 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm

Xã hội 03/12/2022 11:45

Với vi phạm trên bà T.T.T. (sinh năm 1985), Công an phường Hàng Bạc lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 3/12, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đã mời người phụ nữ bán hàng rong bị tố "chặt chém" 80.000 đồng cho một củ khoai nướng lên làm việc.

Người này là T.T.T. (sinh năm 1985, quê Ninh Bình; thường trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Tại trụ sở công an, bà T. khai nhận thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực hồ Gươm. Mặt hàng chủ yếu là: Nước, ngô, khoai nướng...

T. thừa nhận sự việc thu 80.000 đồng cho một củ khoai nướng vào rạng sáng 2/11. Bà T. cho biết, sau khi nói giá, khách hàng và bà không xảy ra xô xát hay tranh chấp. Nhóm khách đã chuyển tiền qua tài khoản rồi bỏ đi. Bà T. cho biết do “giá nhập vào đã cao sẵn” và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác nên mới bán 80.000 đồng/củ khoai. Theo bà T., khoai nhập từ một lò bánh mỳ với mức giá 40.000 đồng/củ.

Với vi phạm trên bà T. bị Công an phường Hàng Bạc lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt là 2-3 triệu đồng. Về hành vi chặt chém, thu giá cao, cảnh sát cho hay sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.

Ngoài ra, Công an phường Hàng Bạc cho hay trường hợp bán hàng rong thường lựa chọn khu vực giáp ranh giữa các phường để hoạt động. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đồ đạc của họ cơ động và rời đi rất nhanh sang phường khác. Thời gian tới đơn vị này cho biết tiếp tục phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Mức xử phạt chủ quán 'hét giá' 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm - Ảnh 1
Cơ quan công an làm việc với bà T., người phụ nữ bán hàng rong có hành vi hét giá - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 2/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip và câu chuyện một nhóm bạn trẻ bị chặt chém ở hồ Gươm. Theo đó, họ phải trả 80.000 đồng cho một củ khoai nướng bán vỉa hè. Cụ thể, Nguyễn Thị Minh Hoàn (20 tuổi) - một thành viên trong nhóm, sự việc xảy ra đêm vào 1h đêm ngày 2/11. Theo chia sẻ của cô gái, nhóm rủ nhau ra khu vực hồ Gươm ăn đêm sau tan ca. Họ vào một quán bán ngô, khoai, nướng dọc vỉa hè hồ Gươm nằm trên phố Lê Thái Tổ, cạnh đài phun nước (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lúc này quán rất đông khách.

Nhóm gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Đến khi thanh toán, bà chủ báo giá 580.000 đồng, trong đó 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng và ngô mỗi loại 20.000 đồng. Hoàn chia sẻ: "Chúng tôi hốt hoảng hỏi lại thì bà chủ nói "giá nhập khoai đã 40.000 đồng/củ. Biết rằng trên hồ Gươm thì cái gì cũng đắt nhưng không thể đến mức như vậy. Chúng tôi đành ngậm ngùi thanh toán 580.000 đồng và đăng bài chia sẻ lên các hội nhóm để cảnh báo".

Mức xử phạt chủ quán 'hét giá' 80.000 đồng một củ khoai nướng ở hồ Gươm - Ảnh 2
Quán vỉa hè thu 80.000 đồng cho một củ khoai nướng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi vào quán, nhóm để ý thấy chủ quán báo giá 20.000 đồng/bắp ngô cho một vị khách nước ngoài. "Chúng tôi nghĩ nếu bán cho khách Tây như vậy thì giá khách Việt cũng phải chăng. Không ngờ khi tính tiền thì giá lên tới 80.000 đồng/củ khoai. Dù chúng tôi nói rằng đó là giá quá cao, chủ quán vẫn khăng khăng mức giá đó hợp lý. Bạn tôi tìm tới trụ sở phường nhưng thấy đóng cửa nên đành trả tiền rồi đi về", Hoàn nói.

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