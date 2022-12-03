Bắt giữ đối tượng mua bé gái 13 tuổi với giá 2 triệu đồng về làm nhân viên phục vụ quán karaoke

Trong quá trình làm việc, Huy bắt cháu M phải khai gian tuổi và trả cho cháu 120.000đ/giờ phục vụ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 2/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quản Quốc Huy (SN 1993, trú tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, đối tượng Quản Quốc Huy khai nhận, khoảng tháng 10/2022, Huy đã chuyển số tiền hơn 2 triệu đồng cho một người đàn ông trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để nhận cháu M (SN 2009, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về làm nhân viên phục vụ cho các quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn Bình Gia.

Đối tượng Huy khai nhận hành vi tại cơ quan công an - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VTC news, trong quá trình làm việc, Huy bắt cháu M phải khai gian tuổi và trả cho cháu 120.000đ/giờ phục vụ. Sau đó, cháu M xin nghỉ việc, Huy đã bắt cháu phải trả nhiều khoản tiền thì mới được về nhà. Đến ngày 29/11, cháu M đến trụ sở công an địa phương tố cáo, trình báo sự việc.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Quản Quốc Huy theo quy định của pháp luật.

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