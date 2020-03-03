Mua online chiếc áo da sang - xịn - mịn, khổ chủ nhận về sản phẩm nhìn muốn... suy nhược thần kinh

Lại một nạn nhân trót tin vào lời hứa 'hàng y hình" khi mua hàng online, để rồi nhận về sản phẩm nhìn muốn suy nhược thần kinh thế này đây.

Với hội nghiện mua sắm thì mua hàng online chính là cách nhanh nhất để thỏa mãn đam mê. Chỉ cần vài cú click chuột là có thể mua hàng, sau đó rung đùi chờ shipper tới là được.

Tuy nhiên mua hàng qua mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu biểu nhất chính là hàng nhận được chẳng liên quan gì đến ảnh minh họa. Lúc này, nạn nhân chỉ đành cất gọn món đồ vào góc tủ, tự nhủ lần sau đừng tin lời hứa "hàng y hình" nữa.

Mới đây, dân tình lại được phen xôn xao với câu chuyện mua áo da sang xịn và cái kết. Khổ chủ đặt mua chiếc áo da màu đen với giá 399 ngàn đồng, còn được shop xởi lởi freeship cho nữa chứ. Tuy nhiên đến khi cầm hàng trên tay, vị khách chỉ muốn... suy nhược thần kinh.

Chiếc áo nhận được có chất liệu mỏng dính, đường may cẩu thả, kiểu dáng chẳng chút liên quan với hình minh họa. Trót gặp đúng shop "treo đầu dê bán thịt chó" nên vị khách đành chịu mất tiền oan.

Chiếc áo minh họa sang xịn mịn bao nhiêu... - Ảnh: FB

... thì hàng nhận được khiến người ta suy nhược thần kinh bấy nhiêu - Ảnh: FB

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được vô số bình luận bức xúc. Hầu hết mọi người đều chỉ trích shop online làm ăn gian dối, lừa đảo. Bên cạnh đó, một số bình luận cho rằng vị khách ham rẻ, không biết giá trị thật của chiếc áo trong ảnh minh họa nên mới bị lừa.

"Chiếc áo trong ảnh minh họa có giá hơn 1 triệu. Mua với giá 399 ngàn thì giống hình sao được, áo thanh lý cũng chưa chắc có giá đó. Thôi rút kinh nghiệm 'của rẻ là của ôi' vậy"; "Làm ăn thất đức dễ sợ"; "Đến bao giờ thì cuộc chiến ảnh minh họa và hàng thật mới kết thúc nhỉ"; "Cạn lời luôn á. Bỏ tiền mua hàng mà như rước cục tức vào người"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-online-chiec-ao-da-sang-xin-min-kho-chu-nhan-ve-san-pham-nhin-muon-suy-nhuoc-than-kinh-352603.html