Mua váy babydoll lại nhận về đầm bầu kém sang, cô gái 'giận tím người' khi nghe lời bào chữa của shop

Xã hội 29/02/2020 18:29

Lại thêm một cô gái trở thành nạn nhân của mua hàng online. Chẳng những hàng nhận được không giống hình, chủ shop còn phán một câu khiến ai nấy 'giận tím người'.

Mua hàng online rất nhanh chóng, tiện lợi nên được nhiều người yêu thích, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tuy nhiên mua hàng qua mạng cũng gặp không ít rủi ro, tiêu biểu nhất là hình minh họa một đằng mà hàng nhận được lại một nẻo. Mỗi lần thấy ai đó ngậm trái đắng vì trót đặt hi vọng quá nhiều vào lời hứa "hàng y hình", dân tình lại được phen cười lăn cười bò.

Mới đây, cô gái có tên T.T. đã trở thành nạn nhân của mua hàng online khi đặt mua 2 chiếc váy babydoll cực xinh nhưng hàng nhận được lại khác hẳn cả về màu sắc lẫn kiểu dáng.

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Căng mắt ra nhìn cũng không nhận ra hai chiếc váy có điểm gì giống nhau - Ảnh: FB

Thấy hàng nhận được không giống hình nên cô nàng đã nhắn tin hỏi xem có nhầm lẫn gì không. Chẳng ngờ phía shop lại khẳng định: "Mẫu đó như vậy đó bạn ơi". Cạn lời hơn, shop còn cố cãi: "Bỏ cái ren đi thì có khác gì đâu ạ". Mua váy vì phần ren xinh xinh, giờ không có còn bị shop trả lời kiểu này thì có tức không chứ.

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Câu trả lời vô trách nhiệm của shop khiến ai nấy bức xúc - Ảnh: FB

Không rõ sau đó cô nàng T.T. có mặc hai chiếc đầm này không, nhưng câu chuyện sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc: "Tiền nào của nấy thôi. Đây rõ ràng là hàng may nhái"; "Làm ăn thất đức dễ sợ luôn á"; "Đã bán hàng lừa đảo còn trả lời kiểu chày cối như thế"; "Giờ mua gì cứ qua shop thử cho chắc"...

Pha feedback sản phẩm cực kỳ lầy lội khiến chủ shop online câm nín còn dân mạng thì cười sặc sụa

Pha feedback sản phẩm cực kỳ lầy lội khiến chủ shop online câm nín còn dân mạng thì cười sặc sụa

Pha mua hàng online siêu lầy lội của nam thanh niên khiến người xem không thể nhịn cười.

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