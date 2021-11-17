Một tỉnh bổ sung hơn 600 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong ngày lên hơn 1.000

Xã hội 17/11/2021 09:40

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết, đó là những trường hợp chưa kịp cập nhật lên hệ thống từ những ngày trước, dồn lại.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tối 16/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận bổ sung thêm 609 ca, nâng tổng số ca mắc mới trong ngày lên hơn 1.000 và đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP.HCM.

Nói về con số tăng vọt như vậy, tối cùng ngày, một lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đó là những trường hợp chưa kịp cập nhật lên hệ thống từ những ngày trước, dồn lại và phần lớn ở TP. Phan Thiết. Thời gian qua, tại TP. Phan Thiết có số ca dương tính bằng test nhanh sàng lọc cộng đồng tăng vọt. Địa phương đã gấp rút thành lập thêm các bệnh viện dã chiến điều trị tầng 1, đặt ở các trường học.

Một tỉnh bổ sung hơn 600 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trong ngày lên hơn 1.000 - Ảnh 1
Chốt kiểm soát người ra vào vùng đỏ tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận - Ảnh: Tuổi trẻ

Khi có kết quả test nhanh dương tính, các ca mắc trong TP. Phan Thiết được lập tức đưa về đây điều trị. Do đưa vào hoạt động gấp rút nên thời gian đầu các bệnh viện còn gặp lúng túng, đồng thời nhân viên y tế không kịp cập nhật thông tin số liệu trong ngày. Khi rà soát lại danh sách bệnh nhân để thực hiện chính sách bảo hiểm và chế độ khác thì phát hiện họ có mã số.

Từ đó, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận yêu cầu tất cả bệnh viện dã chiến rà soát lại để bổ sung. Đến hôm nay, địa phương bổ sung hơn 600 ca mắc vào hệ thống của bộ. Tất cả những trường hợp bổ sung đều đã xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR.

Ngoài con số bổ sung trên, trong ngày 16/11, tỉnh Bình Thuận cũng lập đỉnh ca mắc COVID-19 mới là 439 ca. Hiện tỉnh Bình Thuận là vùng cam, riêng TP. Phan Thiết là vùng đỏ.

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