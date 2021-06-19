Vừa qua, mạng xã hội được dịp xôn xao trước một đoạn clip được cho là ghi lại cảnh một người chồng quỳ gối, van xin vợ trả nợ cho mình. Tuy nhiên, thái độ của cô mới là điều gây chú ý.

Vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á vừa kết thúc, giải EURO vẫn đang diễn ra và câu chuyện về một bộ phận người dân phải lao đao vì những hình thức cá độ liên quan đến môn thể thao vua này thì hầu như đợt nào cũng có.

Vừa qua, cư dân mạng đã truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông quỳ gối cầu xin người phụ nữ ngay trên phố. Qua cuộc đối thoại của cả hai, có thể thấy đây là cặp vợ chồng, anh này đã đi cá độ bóng đá rất nhiều lần. Khi hết tiền, có lẽ anh ta lại đi vay để chơi tiếp và nợ không ít, đang bị chủ nợ đòi tiền.

Theo như nội dung đoạn clip, anh chồng đang cố níu tay vợ, cầu xin cô giúp anh trả nợ thay. Nhưng cô vợ đã thẳng tay tát vào mặt người chồng và một mực từ chối vì có lẽ sự việc đã được tái diễn quá nhiều lần.

“Chúng nó có đánh anh chết tôi cũng kệ anh. Bao nhiêu tiền của rồi? Anh cứ ném hết vào cá độ bóng đá thế à? Thằng đàn ông sống phải có chí chứ? Bố mẹ hai bên gia đình nội ngoại nói với anh bao nhiêu lần rồi. Anh không khá lên được à? Tôi không cần anh. Con tôi không cần anh. Anh đi đi” - cô vợ nói trong clip.

Lát sau, có một người phụ nữ chạy đến khuyên can, cô vợ khi ấy càng uất ức nói: “Cô xem đi, chẳng có người chồng nào như này cả”.

Nội dung đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, người chồng từ đầu tới cuối không hề xin lỗi vợ nửa lời, chỉ xin cô "trả nốt anh lần này nữa thôi". Cuối clip, cô vợ vứt lại một câu "Anh cút đi" rồi vùng vằng đi mất.

Hiện chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng đoạn clip sau khi được lan truyền đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nhiều người đều tỏ ra bức xúc cho hành động của người chồng vì "chứng nào tất nấy", làm khổ vợ con. Một số ý kiến lại cho rằng đây chỉ là một đoạn clip dàn dựng, châm biếm thói hư tật xấu mùa bóng đá của một số người.

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