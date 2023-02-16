Mời thầy cúng 'làm phép' chữa hóc xương gà, cô gái trẻ nhập viện cấp cứu

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tiếp nhận một cô gái 25 tuổi mời thầy về "làm phép" chữa bệnh sau khi bị hóc xương gà.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa gắp thành công 1 chiếc xương gà dài khoảng 2cm ra khỏi thực quản của nữ bệnh nhân L.T.P (25 tuổi), trú tại huyện Na Hang, Tuyên Quang.

Gia đình bệnh nhân cho biết, bệnh nhân bị hóc xương gà, ở nhà đã dùng nhiều mẹo chữa hóc, và cả mời "thầy làm phép" nhưng vẫn thấy đau và vướng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân rất lo lắng nên đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh để khám bệnh.

Ảnh: Ảnh Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Quang Chiến, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết bệnh nhân đến viện vào ngày thứ 3 sau khi bị hóc xương. Kết quả nội soi cho thấy dị vật đã cắm sâu vào thành thực quản tạo thành ổ áp-xe, nguy cơ thủng thực quản, chảy máu là rất cao.

Kíp nội soi đã tiến hành gắp dị vật ra ngoài, kiểm tra lại ổ áp-xe, rất may không bị chảy máu, không thủng thực quản. T. được đưa vào khoa Nội tiêu hóa của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Sau 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Ngoài ra, bác sĩ Chiến khuyến cáo người dân khi bị hóc xương cần đến cơ sở y tế khám ngay để được bác sĩ xử trí đúng cách và kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra.

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