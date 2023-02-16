Vụ cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' làm lễ giải hạn: Tiết lộ nghệ thuật làm giá 'đúng 180 triệu'

Anh chia sẻ, thời điểm đó, gia đình bị một số thành phần xã hội thường xuyên quấy phá, nên anh muốn bán nhà để giải quyết việc riêng. Sau khi cung cấp thông tin, "cô đồng" nói rằng, muốn giải quyết được vấn đề, muốn bán được nhà thì phải làm nhiều loại lễ, gồm: lễ giải tiến hình (tức là phải có hình nhân thế mạng), lễ di cung hoán số cho cả nhà, lễ để phù hợp hướng nhà và lễ cúng bái bát hương. Chi phí làm các loại lễ này hết 270 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Xuân tại Hải Phòng cho biết, vì thấy " cô đồng " Trương Thị Hương (phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có nhiều người đến xem bói, tài khoản trên mạng xã hội của cô này cũng có nhiều người theo dõi nên ngày 6/12/2022 anh cùng gia đình đến xem.

"Nếu không bán được nhà, không yên bề gia thất đừng quay lại cửa gặp cô", bà Hương khẳng định.

Buổi làm lễ của nhà anh Xuân - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi báo giá làm lễ 270 triệu đồng, thấy gia đình anh Xuân im lặng, "cô đồng" đã gợi ý giảm giá: "Nhà bác thích ghép hay thích đứng chủ đầu đài lễ, nếu ghép thì chỉ mất 220 triệu thôi, còn đứng chủ thì hết nhiều hơn nữa".

Thấy gia đình anh Xuân vẫn im lặng, "cô đồng" tiếp lời "nếu không có thì cũng phải nói cô giúp cho như thế nào để gia đình êm thấm là được, cái gì cũng phải có lời nói chứ..." Lúc này, bà Hằng (mẹ anh Xuân) mới nhờ "cô đồng" ghép lễ giúp. Vừa nghe được nhờ, "cô đồng" nhanh chóng khẳng định sẽ làm được việc cho gia đình anh Xuân và báo giá "tôi sẽ ghép, vừa ghép vừa cho, nói sai mù mồm, đúng 180 triệu".

Ngày đi xem bói, gia đình anh không mang đủ tiền nên bà Hằng đã chuyển khoản trước cho cô đồng Trương Thị Hương 10 triệu đồng để đặt cọc. Anh Xuân cho biết, để làm lễ gia đình đã đưa tiền mặt cho quản lý của "cô đồng" Hương là ông K.T.H.

Gia đình anh Xuân chuyển khoản đặt cọc cho "cô đồng" Trương Thị Hương làm lễ - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi nộp tiền, gia đình anh Xuân được đưa đi làm lễ tại đền Chầu Lục (thôn Chín Tư, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) vào ngày 10/12/2022. Gia đình anh Xuân được cho làm chủ đài lễ, được ngồi trước những người đóng tiền ít hơn. Anh cho biết, cùng ghép lễ với nhà anh có 5 - 6 gia đình khác. Qua hỏi chuyện, anh biết mỗi nhà đóng không phải ít tiền.

Cũng theo anh Xuân, trước khi làm lễ, "cô đồng" hứa, gia đình anh Xuân sẽ bán được nhà vào ngày 6/12, nếu nói sai "cô đồng" sẽ bị "mù mồm" và anh Xuân không phải quay lại cửa nhà "cô đồng" nữa. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tháng trôi qua, chưa có khách nào hỏi mua căn nhà cần bán của anh.

Anh Xuân cho biết, bố mình suy thận giai đoạn cuối, một tuần chạy thận 3 lần, mỗi lần chạy liên tục 7 - 8 tiếng đồng hồ. Việc điều trị này rất tốn kém, anh Xuân đi bán cá ở chợ, nhặt từng đồng để nuôi 2 con nhỏ và nuôi bố trên giường bệnh. "180 triệu không biết tôi phải kiếm đến bao giờ mới có" anh Xuân nói.

Phạt cô đồng bổ cau “đúng nhận, sai cãi” 7,5 triệu đồng - Ảnh: Viernam+

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 18/QĐ-XLHC về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" theo Điểm b, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, sửa đổi bằng Nghị định 14/2022, ngày 27/1/2022 của Chính phủ bằng hình thức phạt tiền, mức phạt 7,5 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng đã yêu cầu Hương gỡ bỏ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan đã đăng tải.