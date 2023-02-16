Sức khỏe hiện tại của 11 người sống sót sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam

Xã hội 16/02/2023 06:30

Liên quan tới vụ tai nạn xe khách xảy ra rạng sáng ngày 14/2, 11 nạn nhân sống sót đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) cho biết, 11 nạn nhân vụ tai nạn xe khách xảy ra rạng sáng ngày 14/2 đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong số 11 bệnh nhân có 2 ca bệnh nặng bị nứt sọ, xuất huyết não, dập não, dập phổi, gãy xương mặt… các ca bệnh còn lại điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương. Các bác sĩ nỗ lực tập trung theo dõi điều trị tích cực.

“Hiện nay 2 ca bệnh nặng tạm ổn, các bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ cũng có tiến triển tốt”, bác sĩ ông Hùng nói.

Ngoài ra, vị lãnh đạo thông tin thêm, sáng nay hai cán bộ y tế (gồm một bác sĩ, 1 điều dưỡng) của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) được tăng cường đã có mặt tại bệnh viện cùng tham gia điều trị các ca bệnh.

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Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang nỗ lực cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn xe khách - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào sáng 14/2, 21 người chủ yếu là bệnh nhân đi ôtô Ford Transit 16 chỗ từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngã tư đường Võ Chí Công giao với đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ôtô khách đâm vào rơ moóc của xe đầu kéo, bị kéo lê một đoạn và lật ngửa. 6 người trên ôtô khách tử vong tại chỗ, 4 người chết tại bệnh viện.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VNExpress

Dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy tốc độ xe khách Ford Transit lúc tai nạn là 69 km/h, 10 giây trước 73 km/h. Ôtô này đã chạy vào đường cấm vì đoạn 26,5 km đường Võ Chí Công cấm xe tải và xe khách, phương tiện khác chỉ được chạy tối đa 60 km/h. Xe đầu kéo lúc tai nạn chạy 30 km/h, 10 giây trước 48 km/h, trong giới hạn cho phép. Hai xe đều còn hạn đăng kiểm.

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