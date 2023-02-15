Thông tin MỚI trong vụ 88 người ngộ độc do ăn chè miễn phí ở An Giang

Xã hội 15/02/2023 16:19

Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang đã thông tin mới về 3 bệnh nhân nặng trong vụ ngộ độc sau khi ăn chè miễn phí tại H.Chợ Mới.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tối ngày 14/2, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết, 3 bệnh nhân nặng trong vụ ngộ độc sau khi ăn chè miễn phí tại H.Chợ Mới, đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Cụ thể, ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc BVĐK trung tâm tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều trị, đến chiều 14.2, cả 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng gồm ông N.V.M. (46 tuổi), ông Đ.V.T. (53 tuổi) và bà Đ.T.C. (82 tuổi, cùng ngụ H.Chợ Mới, An Giang) đã khỏi bệnh hoàn toàn và được xuất viện. Các bệnh nhân này bị nhiễm khuẩn nặng hoặc bị sốc nhiễm trùng, kèm theo bệnh nền như: suy thận cấp, suy đa cơ quan, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lớn tuổi…

"Tôi lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, bệnh lại nặng, cứ nghĩ mình không qua khỏi. May nhờ BV quan tâm chăm sóc chu đáo, đặc biệt các y, bác sĩ khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học rất tận tình nên tôi được mạnh khỏe ra về. Tôi cám ơn các y, bác sĩ rất nhiều", bà Đ.T.C. nói.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tân cho biết: "Cả 3 bệnh nhân là những bệnh rất nặng. Đặc biệt, đối với bệnh nhân Đ.V.T., chúng tôi đã xử trí lọc máu liên tục để lấy bớt chất độc và dùng các trang thiết bị hiện đại, tất cả các loại thuốc tốt nhất hiện nay đang có".

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Một trong số ba bệnh nhân điều trị ngộ độc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang - Ảnh: VNExpress
Thông tin MỚI trong vụ 88 người ngộ độc do ăn chè miễn phí ở An Giang - Ảnh 2
Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc do ăn chè khi còn đang điều trị tại BVĐK trung tâm tỉnh An Giang - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 4/2, ngành chức năng ghi nhận 88 người nghi ngộ độc sau khi ăn món chè đậu trắng, trong đó 35 ca nhập viện, 4 ca phải chuyển lên tuyến trên do sốc nhiễm trùng, số còn lại tự điều trị tại nhà.

Những người bị ngộ độc có điểm chung là đã ăn món chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, phát miễn phí. Sau khi ăn, nhiều người bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt, kể cả người thân của bà Tuyết.

Bà Tuyết cho biết đã phát hơn 100 túi chè làm từ 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg dừa nạo sẵn và 24 kg đường cát. Số chè được bà nấu từ khuya hôm trước đến sáng 4/2, phát cho hàng xóm và người đi đường tại xã Long Điền A. Bà Tuyết nghi ngờ số đậu trắng dùng nấu chè "có vấn đề" khi bà nấu rất lâu nhưng một số hạt không mềm.

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