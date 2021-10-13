Mới có 7 tỉnh, thành đồng ý cho xe khách liên tỉnh hoạt động lại, dự kiến từ ngày 13/10

Thống kê của Tổng cục Đường bộ từ 21 sở giao thông vận tải, đến chiều tối 12/10 mới có 7 tỉnh thành chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh. Có 14 sở đang chờ UBND tỉnh cho ý kiến.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, cụ thể, 7 UBND tỉnh thành đồng ý chạy lại xe khách liên tỉnh gồm: Điện Biên, TP.HCM, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình. Dự kiến ngày 13/10, các tuyến xe khách liên tỉnh của 6 tỉnh này sẽ hoạt động lại gồm: Đồng Nai, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình.

Riêng TP.HCM, UBND thành phố đã có chủ trương cho Sở Giao thông vận tải chủ động mở các tuyến và cũng đồng ý mở hết các tuyến trên cơ sở hướng dẫn của bộ, hành khách đến TP.HCM phải xét nghiệm, từ TP.HCM đi phải tiêm hai mũi.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đang chờ các sở giao thông vận tải có tuyến xe khách liên tỉnh với TP.HCM gửi văn bản thống nhất để cùng khai thác.

Bến xe Mỹ Đình vốn nhộn nhịp nhất Hà Nội đang chờ được hoạt động trở lại - Ảnh: Tuổi trẻ

Riêng TP. Hải Phòng, Tổng cục Đường bộ cho biết trước đó đã khai thác các tuyến xe khách liên tỉnh với Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn (trừ huyện Văn Lãng), Hà Nam (trừ thành phố Phủ Lý), Nam Định (trừ huyện Hải Hậu), Ninh Bình (trừ huyện Kim Sơn), Hòa Bình (trừ huyện Lương Sơn) kể từ khi triển khai hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực vận tải của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/9.

Tại Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đề xuất UBND TP. Hà Nội báo cáo thường trực Thành ủy cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh. Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất một số tuyến xe khách liên tỉnh đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La từ ngày 13 đến 20/10.

Với vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội, Sở Giao thông vận tải đề xuất được hoạt động trở lại từ 13/10. Trong đó cho phép xe buýt được hoạt động 50% biểu đồ chạy xe; taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động 50% số lượng xe đã được cấp phù hiệu.

Tuy nhiên, đến tối 12/10, thường trực Thành ủy, UBND TP. Hà Nội vẫn chưa có quyết định cho phép vận tải hành khách công cộng được hoạt động trở lại.

Xe khách ra - vào TP.HCM sẽ 'tái khởi động' từ 13/10, hành khách cần phải đủ những điều kiện gì? Trước nhu cầu đi lại của người dân, Sở Giao thông Vận tải TP HCM gửi các tỉnh thành quyết định thí điểm xe khách ra - vào thành phố sẽ hoạt động trở lại từ ngày mai - 13/10. Kèm theo đó sẽ có những yêu cầu cụ thể để đảm bảo an toàn trong quá trình 'mở cửa'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-co-7-tinh-thanh-dong-y-cho-xe-khach-lien-tinh-hoat-dong-lai-du-kien-tu-ngay-13-10-430533.html