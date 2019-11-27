Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị tuyên 20 năm tù

Xã hội 27/11/2019 20:04

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị tuyên phạt 20 năm tù vì tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại); Vì Thị Thu; Lường Văn Hùng; Bùi Văn Công; Vì Văn Toán (chồng Thu) vì tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 5/2017, Trần Thị Hiền, Bùi Văn Công và vợ chồng Vì Văn Toán hợp tác buôn bán ma túy. Vì Thị Thu đến biên giới mua hàng trắng. Công và Hùng đến nhà Thu để lấy ma túy giao cho Hiền.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và khi ra tòa, Hiền một mực chối tội. Qua xem xét tài liệu truy tố và xét hỏi tại tòa, HĐXX có căn cứ xác định bị cáo Hiền đã mua bán hàng trắng.

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Bị cáo Bùi Văn Công - Ảnh: Internet
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Bị cáo Trần Thị Hiền - Ảnh: Internet

Vì Thị Thu cũng chối bay biến việc mua bán ma túy với Công. Tuy nhiên, căn cứ lời khai 3 bị cáo đã nhận tội cũng như nội dung cáo trạng và những chứng cứ, tài liệu thu thập được, HĐXX xác định Vì Thị Thu đã mua bán túy để bán cho Công.

TAND tỉnh Điện Biên kết luận Trần Thị Hiền, Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng đã mua 2 bánh heroin. Riêng Toán còn phạm thêm tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX đánh giá hành vi của 5 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo có đủ nhận thức pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm pháp.

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Bị Cáo Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công (từ trái qua phải) - Ảnh: Internet

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo Khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999.

Riêng Vì Văn Toán lĩnh án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là tù chung thân.

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