Sáng 8/4, em L. (học sinh lớp 8 trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đến trường trong tình trạng hoảng sợ, mệt mỏi rồi ngất xỉu. Khi kiểm tra, thầy cô giáo hốt hoảng khi thấy cơ thể nam sinh có nhiều vết thương chi chít cũ và mới nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên người em L. có tổng cộng 79 vết thương.

Nhận tin báo từ nhà trường, cơ quan công an đã triệu tập cha em L. là anh N.V.T. (43 tuổi, trú tại thôn 9, xã Hương Long, huyện Hương Khê) lên trụ sở làm việc. Bước đầu, anh T. đã thừa nhận dùng roi đánh con, tuy nhiên anh không có ý bạo hành mà chỉ muốn dạy dỗ con nên người.

Nam sinh cho biết mình bị bố dùng cây gỗ đánh đập và dùng tay đấm vào tối hôm trước do bực tức. Cha mẹ em đã ly hôn, L. được tòa xử ở với cha, còn cô em gái thì ở với mẹ. Trước đây em cũng từng nhiều lần bị bố đánh.

Anh T. cho biết đánh con vì muốn cháu nên người - Ảnh: TN

Theo anh T. thì thời gian gần đây em L. học tập sa sút và có biểu hiện nghiện game. Sợ con trai hư hỏng, anh T. đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí răn đe và dọa nạt nhưng cháu L. vẫn chứng nào tật nấy.

Tối 7/4, anh T. thấy con trai cầm điện thoại chơi nên chặt 3 cây hoa trong vườn đánh con gây nên nhiều thương tích trên cơ thể. Người cha thừa nhận phương pháp giáo dục của mình đã sai, đồng thời rất hối hận về hành vi đánh con nặng tay ngày hôm đó.

"Chẳng có bố mẹ nào mà không đau lòng khi đánh những đứa con của mình hư hỏng. Tôi cũng vậy, thấy con trai nghiện chơi game cần phải giáo dục nên tôi mới đánh con. Nhưng tôi rất ân hận vì đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã đánh nặng tay với con trai", anh T. trao đổi với Thanh Niên.

"Em lấy điện thoại để xem bảng điểm thì bị bố đánh"

Hiện em L. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. Nam sinh cho biết vào tối 7/4, em lấy điện thoại của bố lên mạng kiểm tra xem cô giáo đã gửi bảng điểm thi về chưa. Lúc đó cha em đang bận tiếp khách.

Vừa thấy con cầm điện thoại, anh T. đấm vào mặt con. Sau khi khách về, người đàn ông dùng roi đánh em L. thậm tệ khiến cậu bé chỉ biết nằm trên nền đất ôm đầu. Cũng theo em L. trước đây em bị bố đánh rất nhiều lần nhưng đây là lần ông nặng tay nhất.

Nam sinh đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: TN

Trận đòn đau khiến em L. không ngủ được suốt đêm. Đến sáng hôm sau em L. đi học rồi bị ngất xỉu tại lớp. Thầy cô giáo phát hiện vụ việc đã báo cho mẹ em và đưa nam sinh đến bệnh viện.

Chị Hoa (mẹ em L.) cho biết chồng cũ là người cộc tính, từng đánh chị gãy cổ tay trái trong thời gian hai người còn chung sống. Chị rất bức xúc và đau lòng khi thấy những vết thương rỉ máu trên cơ thể con. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.